 

Во Флориде трансгендерам запретили заниматься женскими видами спорта

01.06.2021, 19:44, Новости дня
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Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который запретит студентам-трансгендерам заниматься женскими видами спорта.

«Во Флориде девочки будут заниматься спортом для девочек, а мальчики-спортом для мальчиков», – цитирует Десантиса Axios. По мнению губернатора, эта мера поможет защитить стипендии в колледж для спортсменок на долгие годы.

Как пишет издание, Флорида стала восьмым штатом в этом году, в котором запретили спортсменам студентам-трансгендерам играть в тех спортивных командах, которые соответствуют их гендерной идентичности. При этом отмечается, что сторонники ограничений не привели ни одного доказательства того, что транс-спортсмены затрудняют проведение соревнований.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения.



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