Защита интеллектуальных способностей людей с риском психоза

Один человек в 2000 году страдает микроделецией 22-й хромосомы, которая может привести к развитию психотических расстройств, таких как шизофрения, в подростковом возрасте. Помимо таких симптомов, как галлюцинации или бред, психотические расстройства также сопровождаются прогрессирующим снижением коэффициента интеллекта (IQ). Если современные лекарственные препараты успешно сдерживают психотические симптомы, ничего нельзя сделать для предотвращения ухудшения интеллектуальных навыков, которое приводит к потере автономии. Исследователи из Женевского университета (UNIGE), Швейцария, обнаружили, что назначение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — класса препаратов, используемых для лечения тревожности и депрессии — в позднем детстве может уменьшить ухудшение интеллектуальных способностей и нейропротекторный эффект на некоторые области мозга, пораженные психотическим заболеванием. Это исследование для чтения в журнале Трансляционная психиатрия, открывает новую область исследований и новую надежду для людей, пострадавших от микроделеции хромосомы 22.

Средний IQ составляет около 100 баллов. Однако для людей, у которых может развиться психотическое заболевание, например, с микроделецией 22 хромосомы, средний показатель падает до 70-80 баллов. «Проблема в том, что при возникновении психотического расстройства, такого как шизофрения, особенно страдают лобная доля мозга и гиппокамп, что приводит к постепенному ухудшению интеллектуальных способностей и без того ниже среднего», — объясняет Валентина Манчини, исследователь из отделения. психиатрии медицинского факультета UNIGE и первый автор исследования. С тех пор средний IQ падает примерно до 65-70 баллов, что приводит к потере автономности, которая требует защищенной среды. «В настоящее время медикаментозное лечение удается сдерживать психотические симптомы, такие как галлюцинации, беспокойство или искажение реальности, но нет лечения, которое могло бы уменьшить ухудшение интеллектуальных способностей затронутых людей», — отмечает исследователь из Женевы.

200 пациентов, наблюдаемых в течение 20 лет, обнаруживают возможное решение

Команда Стефана Элиеса, профессора кафедры психиатрии медицинского факультета UNIGE, наблюдала за 200 пациентами, пострадавшими от микроделеции хромосомы 22 в течение последних 20 лет. «От 30 до 40% из них заболели шизофреническим психотическим расстройством», — объясняет он. «Благодаря этой когорте мы обнаружили, что люди, страдающие этим синдромом, потеряли от 7 до 8 баллов IQ с детства до взрослого возраста. Этот показатель повышается до 15 баллов IQ для тех, у кого развились психотические расстройства».

Однако врачи отметили, что два-три подростка в год являются исключением, и даже получили баллы IQ. Почему? «Мы провели всесторонний анализ медицинских данных этих пациентов, чтобы выявить общие черты лечения, прописанного им их терапевтом», — поясняет Валентина Манчини. Их внимание привлекли два наблюдения.

Первый — это назначение небольших регулярных доз СИОЗС — препарата, повышающего уровень серотонина, нейромедиатора, участвующего в регуляции поведения, — в позднем детстве и в подростковом возрасте. «Эти препараты усиливают нейрогенез и действуют на синаптическую пластичность. Сегодня их назначают для уменьшения тревожности и депрессивных симптомов», — объясняет исследователь из Женевы. И чем моложе пациенты получали это лечение, примерно в возрасте 10–12 лет, тем больше сохранялись лобная доля и гиппокамп — и, следовательно, интеллектуальные способности — от ухудшения, вызванного психотическим заболеванием. Второе наблюдение заключается в том, что нейролептик, назначаемый в малых дозах для контроля психотических симптомов, таких как галлюцинации или бред, также, по-видимому, имеет положительный эффект при добавлении к СИОЗС в подростковом возрасте. «Эти два препарата, особенно в сочетании, таким образом, сохранили анатомическую структуру мозга, пострадавшую от деградации, ответственной за снижение интеллектуальных способностей», — отмечает Стефан Элиез.

Многообещающее открытие для будущего людей с риском психоза

Это исследование впервые дает указание на нейропротекторное профилактическое лечение для развития и сохранения IQ. «Следует подчеркнуть, что слишком сильное ухудшение интеллектуальных способностей постепенно приводит к очень проблемной психосоциальной зависимости. Здесь мы могли бы успешно защитить это население», — отмечает Стефан Элиез.

Как только результаты этого исследования будут подтверждены, действие СИОЗС можно будет проверить на других типах пациентов и, возможно, назначить профилактически людям с риском интеллектуального ухудшения, например, людям с другими генетическими синдромами, такими как ломкая X-хромосома или синдром Дауна, или детям родители-шизофреники. «Мы также хотим выяснить, смогут ли от 3% до 4% подростков в общей популяции, у которых развиваются психотические симптомы, снизить этот риск при приеме этого препарата», — продолжает Валентина Манчини.

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