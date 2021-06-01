День защиты детей: Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Максим Галкин и другие звезды опубликовали семейные фото
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По этому случаю редкими семейными кадрами с поклонниками поделились Оксана Самойлова и Джиган, Сергей Лазарев, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Зара, Марина Александрова, Татьяна Навка, Валерия и Иосиф Пригожин, Зара, Алена Свиридова, Катерина Шпица, Алекса и многие другие.
HELLO.RU предлагает увидеть семейные фото и видео знаменитостей, которыми они поделились в честь сегодняшнего праздника. Чтобы перейти в галерею, нажмите на фото ниже.
Джиган и Оксана Самойлова с сыномКликните на фото для просмотра галереи
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