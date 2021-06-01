Ученые рассказали, как человек повлиял на природу за последние 4 тысячи лет

Как минимум, в последние четыре тысячи лет человечество активно изменяет окружающую среду, говорят ученые. Негативное влияние на экологию началось задолго до того, как наступила индустриальная эпоха.

Новые подробности деятельности наших древнейших предков обнаружены при заборе проб со дна озер и болот. Мы часто говорим о негативном влиянии на экологию, имея в виду огромные заасфальтированные территории и дымящие трубы промышленных предприятий. Но забываем о выжженных древними скотоводами лесах, вытоптанных стадами скота степях и т.д.

Как поясняют ученые, человечество с момента формирования цивилизации поставило себя в оппозицию к естественной природе. Увы, но это факт, с которым трудно поспорить.