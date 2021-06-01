 

На орбиту выведены 36 спутников OneWeb

01.06.2021, 19:08, Новости дня
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После того, как отечественная ракета «Союз» вывела на орбиту все 36 спутников в рамках проекта OneWeb, в «Роскосмосе» заявили об установлении очередного рекорда. Оказывается, это был уже 59 подряд безаварийный космический запуск.

Однако вникание экспертов все же было приковано именно к системе OneWeb, которая, по словам специалистов, открывает новую страницу в области космической связи. Спутники британского производства, но их использование предоставит новые возможности для развития Интернета в России.

Спутниковая связь в будущем будет играть ключевую роль в общей инфраструктуре, говорят эксперты. Это понимают не только в компании Илона Маска, которая задает тон в данном процессе.



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