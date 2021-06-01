 

Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину – Кремль

01.06.2021, 19:02, Новости дня
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По словам Пескова, Россия и Украина подписали договор о транзите газа в Европу. Соглашение останется в силе на весь период его действия. После завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита, добавил он.

Президент России Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы экспорта российского газа в Европу будут увеличиваться, поэтому транзит через Украину может быть востребован, сказал Песков.

Украина как собственник газотранспортной системы должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние, заключил он.

Контекст:

По дну Балтийского моря строят газопровод “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, тогдашний глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявлял, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

По мнению гендиректора “Оператора ГТС Украины” Сергея Макогона, Россия все же может отказаться от транзита газа через Украину, если “Северный поток – 2” достроят. По его оценкам, прямые и косвенные потери Украины от запуска “Северного потока – 2” составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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