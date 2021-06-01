“Что за хайп? Что за цирк с конями?” Потураев объяснил, почему хочет отсрочить норму об украинском дубляже фильмов

Верховная Рада сегодня не смогла включить в повестку дня законопроект № 5554 – он откладывает действие нормы, которая гласит, что фильмы, которые показывают в Украине, должны быть озвучены или дублированы на государственном языке.

Нардеп подчеркнул, что нет “достаточного количества часов развлекательного контента на украинском языке, чтобы с 16 июля выполнять эту норму”.

“Как медийщик я прогнозирую, что эта норма не будет выполняться определенный срок. Это шоу [критика оппозиционными фракциями отсрочки нормы] будет продолжаться за счет издевательства над украинскими производителями”, – заявил Потураев.

Он подчеркнул, что украиноязычной кинопродукции мало не потому, что производители отказались ее снимать, а потому, что государство запретило их деятельность из-за карантинных ограничений.

“Это не шутки, а издевательство над тысячами людей, которые в этой индустрии работают, издевательство над зрителями и абсолютно безответственное поведение. Люди не виноваты в том, что они не могли работать. И они говорили: дайте нам определенный срок, чтобы мы произвели то, что запланировали произвести, чтобы деньги накопили. Что за хайп? Что за цирк с конями?” – возмутился он.

Потураев объяснил, что во время карантина не производили видеопродукт ни в Украине, ни в других странах мира. Поэтому, по его словам, возможности купить качественные фильмы для перевода на украинский тоже нет.

На вопрос о том, что мешает перевести на украинский язык уже имеющийся видеопродукт, Потураев сказал: “Оно старое. Телевидение существует за счет того, что показывает новое – производит или покупает… Они сейчас будут переводить старые библиотеки и терять зрителя. А часть зрителя куда пойдет? В интернет. И где она будет там сидеть? На IVI и на Megogo, где российское дерьмо тоннами лежит”.

Контекст:

Проект закона №5554 зарегистрировали в парламенте 24 мая. Его авторы – нардепы от “Слуги народа” Евгения Кравчук и Никита Потураев. Законопроектом предлагалось внести изменения в ч. 6 ст. 23 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, чтобы его нормы вступали в силу не с 16 июля, а через два месяца после снятия карантина.

Эта статья предусматривает, что язык распространения и показа фильмов в Украине – украинский, то есть они должны быть озвучены или дублированы на государственном языке. Это правило распространяется на фильмы, снятые в Украине и за рубежом, исключение – национальная кинопродукция на крымскотатарском языке и других языках коренных народов.

Потураев утверждал, что речь идет не о фундаментальных изменениях.

“Законопроект откладывает до следующего года норму об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки, и наши продакшн-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции – телефильмов, сериалов на украинском языке – нарушены. Они не успевали, обратились с просьбой об отсрочке, поэтому принято решение немного отложить выполнение требований закона”, – рассказывал он в комментарии “ГОРДОН”.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.

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