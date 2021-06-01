Зеркаль стала советником министра энергетики Украины

По данным Минэнергетики, сегодня Галущенко обсудил с еврокомиссаром Кадри Симсоном выполнение плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и приложения XXVII к Соглашению об ассоциации.

При этом в ведомстве отметили, что с украинской стороны участие во встрече принимали заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, а также советник министра Елена Зеркаль.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/4121938064529105

Контекст:

Зеркаль занимала должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014–2019).

В “Нафтогаз” Зеркаль пришла в мае 2020 года – после увольнения Юрия Витренко с поста исполнительного директора. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел “Нафтогазу” в спорах с российским “Газпромом” и в делах против Российской Федерации. До своего увольнения из компании этим направлением занимался Витренко.

Об уходе из “Нафтогазу” Зеркаль сообщила 26 мая. В разговоре с НВ она отметила, что “Нафтогаз” многие годы объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в вопросе строительства “Северного потока – 2”. Это позволило получить отсрочку запуска газопровода более чем на год и сохранило Украине почти $3 млрд дохода от газотранспортной системы.

Увольнение Зеркаль последовало за кадровыми изменениями в топ-менеджменте компании.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Витренко. Срок его полномочий – один год.

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