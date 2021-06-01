В киевской гостинице устроили погром. Полиция открыла уголовное производство

Полицию вызвал администратор гостиницы, услышавший шум.

“Девушки и юноши, которые временно проживали в гостиничном номере, вероятно, навеселе, повредили мебель. Свои действия они снимали на видео и выложили в интернет. Наряд патрульной полиции доставил нарушителей в Шевченковский управления полиции. Это киевляне, 2000-го, 2001-го и 2002 годов рождения”, – отметили в релизе.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители собираются сообщить о подозрении четверым киевлянам.

Telegram-канал Київ “Оперативний | Kyiv Operative” 1 июня опубликовал видео из гостиничного номера. На нем видны два участника инцидента и полицейские.

По информации НВ, одна из фигуранток дела – пользовательница Instagram с ником ttiisshhiinnaa, которая ранее устраивала подобные погромы. Сейчас аккаунт девушки в соцсети удален.

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