 

Лукашенко об угрозах транзита российского газа через Беларусь: Европейцы не выстрелят себе в ногу, они же не Украина

01.06.2021, 19:02, Новости дня
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“Им это уже совсем дорого тогда обойдется. Здесь они будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией”, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что “европейцам нет необходимости стрелять себе в ногу, они же не Украина”. Слова Лукашенко процитировал “СБ. Беларусь сегодня”.  

Контекст:

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщал AFP 27 мая, что ЕС, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, может наложить санкции на ключевой экспорт из Беларуси: калийные удобрения и транзит российского газа через страну. ЕС должен принять меры, “которые почувствует Лукашенко”, отмечал Боррель.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, Россия будет защищать Беларусь в случае экономических санкций ЕС. В Москве не исключили возможность ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа трубопроводом “Ямал – Европа”.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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