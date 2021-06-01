Водители фур сгорели заживо в ДТП под Ростовом

На дороге между станицей Егорлыкской и Сальском, на территории Целинского района столкнулись и загорелись два грузовика, водителей не успели вытащить из кабин, оба мужчины погибли, сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

В ДТП попали автомобили КАМАЗ и MAN. По предварительным данным, 47-летний водитель MAN превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу КАМАЗ, за рулем которого был 33-летний мужчина, передает портал 161.ru.

Ранее в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали, среди них – четверо детей.