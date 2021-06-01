В Москве открылся Всероссийский фестиваль «Большая перемена»

На набережной Парка Горького состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Большая перемена», приуроченного к Международному дню защиты детей. Фестиваль проходит в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В ходе церемонии открытия глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что конкурс «Большая перемена» объединяет школьников идеей, что они самостоятельно могут достичь самых высоких результатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня проходит фестиваль, который объединил ребят со всей РФ – и тех, кто победил в конкурсе, и тех, кто не прошел в финал, и у них есть возможность пообщаться, обменяться идеями. «Большая перемена» – это не просто конкурс, это движение, в котором ребята поддерживают друг друга. Встречаются и в школе, и вне школы, общаются. Я уверен, что дружба, которая зарождается сегодня у участников «Большой перемены», будет только крепнуть и развиваться. И все они будут гордиться тем, что живут в России», – сказал министр.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в свою очередь подчеркнул, что конкурс «Большая перемена» является самым масштабным на президентской платформе «Россия – страна возможностей». «Самое важное это то, какие замечательные ребята приходят на «Большую перемену». Все говорят, как отличная у нас молодежь, и я хочу сказать спасибо ребятам, которые участвуют и не боятся двигаться вперед. Мне очень нравится девиз «Большой перемены» – это место, где не оценивают, а ценят», – сказал он.

Гостями фестиваля стали школьники, студенты колледжей и их родители из разных регионов России. В рамках программы фестиваля проходит концерт с участием известных российских исполнителей, включения из всероссийских детских центров «Смена», «Артек» и «Орленок», телемост с участниками «Большой перемены» из разных регионов страны, выступление участников Тавриды Арт, конкурса «Большой перемены», проекта «Голос. Дети», КВН, прямое включение с МКС и многое другое.

Также зарегистрированные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» смогут проявить свои творческие способности на кастингах ведущих продюсерских центров и популярных шоу, таких как Академия Игоря Крутого, Центр творческого развития «Республика Kids», «Голос» и «Голос.Дети», «Новая волна» и «Детская Новая волна», Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица», Юниор-Лига КВН, Мюзикл «Большой перемены», проекты Арт-кластера «Таврида» и другие.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Большая перемена», Комплекс социального развития города Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Национальные приоритеты».