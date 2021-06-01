Украинский производитель соли раскрасит российские упаковки в цвета ЛГБТ в честь месяца гордости

Крупнейший украинский производитель соли “Артёмсоль” написал у себя в Twitter о начале кампании поддержки сексуальных меньшинств в “месяц гордости”.

Компания заявила, что до 1 июля будет раскрашивать в цвета радуги все выпускаемые упаковки соли, предназначенные на экспорт в Россию. Свой выбор в компании объяснили тем, что из всех стран, куда поставляется их товар, представители нетрадиционных ориентаций наименее защищены именно в РФ.

Первая партия соли в прогрессивной упаковке отбыла на прошлой неделе в Белгородскую область. Это значит, что уже с 1 июня россияне смогут увидеть их на прилавках своих супермаркетов. Об акции также подробно рассказал пиар-менеджер украинского солевого гиганта.

– Это прекрасно, когда ты помогаешь людям, даже не находясь у них в стране. Теперь каждый пенсионер, каждый ребенок, покупающий наш товар в магазине, прочувствует ту соль, которую сыплют на раны представителей ЛГБТ во время пыток в СИЗО за их выбор, — заявил пиар-менеджер Григорий.

“Артёмсоль” также рекомендовала не использовать их июньский товар во время приготовления традиционных и консервативных блюд из-за возможного отторжения.

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