Найдено применение для списанных аккумуляторов электрокаров

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01.06.2021, 18:10, Новости дня
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Чешский автопроизводитель Skoda присоединился к западным коллегам в деле значительного продления жизни списанных аккумуляторов электромобилей, погрузчиков и прочих машин, которые используют тяговые батареи.

Использовав значительную часть ресурса, эти аккумуляторы уже не годятся для того, чтобы далее использовать их по прямому назначению. Что делать? Сразу отправлять их на утилизацию, что стоит недешево, или же использовать оставшийся ресурс емкости с пользой для всех?

Оказывается, всего двух десятков уже списанных батарей электрокаров достаточно, чтобы создать накопитель энергии общей емкостью более трех сотен киловатт-часов. Зарядку можно осуществлять от солнечных батарей. А полученный и сохраненный ток – использовать для быстрой зарядки тех же электрокаров. Такой накопитель может работать еще 8 лет. Чем не решение?



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