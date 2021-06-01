 

Экс-участнице «ВИА Гры» Найник за интервью о Меладзе заплатили 100 тысяч рублей

01.06.2021, 18:06, Разное
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Представители СМИ утверждают, что за свое интервью о Константине Меладзе экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник получила 100 тысяч рублей. Артистка обвинила композитора в харассменте после того, как с аналогичными заявлениями выступили певицы Ани Лорак и Оля Полякова.
Согласно данным журналистов, Татьяна Найник заявила, что за любое интервью есть свой гонорар, независимо от того, гражданами какой страны являются участники шоу. Экс-солистка группы «ВИА Гра» попросила, чтобы все вопросы изначально были согласованы с ней. Судя по тому, что бывшая подопечная Константина Меладзе пояснила о работе с продюсером, своей гонорар она получила.

В прошлом месяце Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» заявила о том, что известный композитор и продюсер неоднократно предлагал ей быстрое продвижение в творческой карьере в обмен на «нерабочие отношения». После того, как эту тему стали активно обсуждать в СМИ, а певицу начали обвинять во лжи, она выступила с опровержением. По словам артистки, «журналисты все перекрутили», так как она имела в виду совершенно другое. Однако в харассменте Константина Меладзе обвинила также певица Оля Полякова и экс-участница «ВИА Гры» Татьяна Найник.



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