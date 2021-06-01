Врачи рассказали о состоянии жителя Минска, который пытался перерезать горло в здании суда

Об этом сообщил Telegram-канал медицинской инициативы “Белые халаты”.

Жизненно важные органы не повреждены, он пока под наркозом и на аппарате ИВЛ, сказано в заметке.

Как пишет NEXTA, заведующий хирургическим отделением Виталий Германович сказал, что состояние Латыпова стабильное, “жизнеугрожающих ситуаций” нет.

40-летнего Латыпова задержали 15 сентября 2020 года. Как сообщило “Настоящее время”, это произошло, когда он пытался защитить от неизвестных в штатском мурал с изображением музыканта Виктора Цоя в одном из дворов белорусской столицы (двор с муралом жители назвали “Площадью перемен”). Потом минчанина доставили в изолятор в переулке Окрестино. Его подозревают в “массовых беспорядках”.

Сегодня он на заседании суда рассказал об угрозах силовиков и воткнул себе в горло, вероятно, ручку. Его увезли из суда в бессознательном состоянии.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

По состоянию на 28 мая 2021 года в Беларуси политическими заключенными признаны 450 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попали под уголовное преследование после президентских выборов.

Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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