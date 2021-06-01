Международный День защиты детей: системная помощь Фонда Рината Ахметова украинским детям

В 2018 году для системной и масштабной помощи детям с проблемами слуха учрежден проект “Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу”. Высокочувствительные слуховые аппараты уже получили более 200 детей со всей Украины. В рамках проекта “Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце” детям с диагнозом “порок сердца” в ведущих клиниках страны проведено 126 коррекционных операций по установке специального импланта – окклюдера.

Фонд Рината Ахметова – единственная в Украине благотворительная организация, которая целенаправленно и комплексно помогает раненым детям Донбасса. Понимая, что к этой проблеме требуется особый подход, в марте 2016 года Фонд начал проект “Реабилитация раненых детей”. Благодаря этому проекту тяжелораненые дети прошли реабилитацию в лучших санаториях Украины: отдохнули, восстановились физически и психологически по индивидуально подобранным методикам. У некоторых ребят этот процесс занимает несколько лет, а для многих из них восстановление после травм – это на всю жизнь. Для детей, получивших ранения, проведено 139 курсов восстановительного лечения.

Фото: akhmetovfoundation.org

Отдельное направление в работе Фонда занимает борьба с сиротством. Программа и портал “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!” за время своей деятельности стали трендсеттерами усыновления, сделали его актуальным. Еще 10 лет назад в обществе не было понимания того, что усыновить ребенка – это нормально. Наоборот, это было табу. Появление сайта для усыновителей, на котором есть фото детей хорошего качества, регион, информация о них, а со временем еще и видео, стало революционным прорывом. Благодаря этому отношение к приемному родительству поменялось от табуированного до модного. Программа и портал стали настоящим мостиком между мальчиками, девочками и их будущими мамами и папами. Но это еще не все. Каждый день будущие родители обращаются с самыми разными вопросами к специалистам и экспертам портала, поэтому для сотен приемных родителей и усыновителей была предоставлена возможность общаться, поддерживать друг друга, посещать тренинги, семинары и праздники программы “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!”.

Фонд также поддерживает семейные формы воспитания, семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. Чтобы помочь приемным родителям, проводятся вебинары, тренинги, онлайн-консультации, о маленьких воспитанниках интернатных учреждений создаются фото- и видеоистории. Работа в рамках программы и портала направлена на то, чтобы помочь детям обрести счастье в семье, и показать, что приемное родительство – это ответственный, но посильный шаг.

“В 2021 году возникла острая необходимость в подготовке тренеров, которые будут обучать потенциальных усыновителей, так как с каждым годом их количество только растет. Понимая важность процесса усыновления в Украине, Фонд предложил разработать обучающую программу для тренеров по подготовке потенциальных усыновителей, а также методическое пособие для эффективной работы тренеров и тетрадь для усыновителей. В рамках тренинга, который состоялся в мае, Фонд объединил лучших экспертов для того, чтобы удовлетворить текущие запросы общества, и разработал качественные обучающие материалы, доступные каждому в электронном формате”, – говорит руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

Фото: akhmetovfoundation.org

По ее словам, на сегодняшний день у Фонда накопился колоссальный опыт в популяризации семейных форм воспитания. Программа и портал “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!” – лидеры в сфере благотворительных программ, которые изменили в обществе отношение к теме усыновления, что способствовало увеличению количества детей-сирот, которые нашли своих мам и пап. Все годы работы миссия всеукраинского портала национального усыновления и суть программы остаются неизменными – помочь детям найти свою семью. Почти для 10 000 детей-сирот обретение семьи стало сбывшейся мечтой.

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Фото: akhmetovfoundation.org



Фото: akhmetovfoundation.org



Фото: akhmetovfoundation.org



Фото: akhmetovfoundation.org

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