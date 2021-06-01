Более 38 млн грн убытков. Руководителя АО в Закарпатье подозревают в незаконной добыче горной породы
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По данным следствия, он наладил добычу природного строительного камня андезита на территории Хустского района, не имея для этого специального разрешения.
“К противоправной деятельности он привлек наемных работников, а также технику и оборудование общества. В дальнейшем недра вывозили на водохозяйственные объекты и использовали для строительных и берегоукрепительных работ”, – отметили в сообщении.
По оценкам правоохранителей, государству нанесли более 38 млн грн убытков.
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