 

Более 38 млн грн убытков. Руководителя АО в Закарпатье подозревают в незаконной добыче горной породы

01.06.2021, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным следствия, он наладил добычу природного строительного камня андезита на территории Хустского района, не имея для этого специального разрешения.

“К противоправной деятельности он привлек наемных работников, а также технику и оборудование общества. В дальнейшем недра вывозили на водохозяйственные объекты и использовали для строительных и берегоукрепительных работ”, – отметили в сообщении.

По оценкам правоохранителей, государству нанесли более 38 млн грн убытков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

05.05 / В Германии попросили прокуратуру открыть дело против Лукашенко за преступления против человечности в Беларуси

28.10 / Решение КСУ по антикоррупционным законам угрожает евроинтеграции – представитель Зеленского в КСУ

02.12 / СБУ задержала в Борисполе партию бриллиантов на 17 млн грн

02.05 / Ночью в Киеве около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие

29.11 / Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии “Звездные войны”

03.02 / Клип группы «Би-2» получил две награды фестиваля в Нью-Йорке

06.08 / Назван округ Москвы с самым опасным воздухом

27.03 / “С 2014 года стоял на стороне страны-агрессора”. Вениславский назвал основания для увольнения главы КСУ

13.12 / Алиев в Баку заявил членам Минской группы ОБСЕ, что он их не приглашал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика