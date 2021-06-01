Более 38 млн грн убытков. Руководителя АО в Закарпатье подозревают в незаконной добыче горной породы

По данным следствия, он наладил добычу природного строительного камня андезита на территории Хустского района, не имея для этого специального разрешения.

“К противоправной деятельности он привлек наемных работников, а также технику и оборудование общества. В дальнейшем недра вывозили на водохозяйственные объекты и использовали для строительных и берегоукрепительных работ”, – отметили в сообщении.

По оценкам правоохранителей, государству нанесли более 38 млн грн убытков.

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