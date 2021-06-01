РФ завозит в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасы российского производства – украинская разведка

“Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов. Так, в течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения – в частности, артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы российского производства”, – сообщили в Минобороны.

Помимо этого, по данным украинской разведки, военные инструкторы вооруженных сил РФ проводят в ОРДЛО подготовку наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В ОБСЕ 27 мая сообщали о 38 погибших украинских военнослужащих в боевой обстановке с момента объявления режима прекращения огня.

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