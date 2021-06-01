Лукашенко: Следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

Лукашенко рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, тема задержанных пассажиров с рейса Ryanair обсуждалась, но времени ей было уделено немного.

“Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно”, – заявил Лукашенко.

Он заверил Путина, что проблем с доступом консулов (Сапега – гражданка России) не будет.

“По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться – встречайтесь. Это международная практика”, – считает Лукашенко.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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