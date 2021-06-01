Скандалы: Дело «Трансаэро» состарилось для приговора

Мосгорсуд изменил приговор бывшему управляющему некогда одной из крупнейших в России авиакомпаний Михаилу Котову

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд изменил приговор бывшему временному управляющему авиакомпанией «Трансаэро», некогда одной из крупнейших в России, Михаилу Котову. В прошлом году он был осужден на 5,5 года за злоупотребление полномочиями, из-за чего были расхищены активы авиаперевозчика, оцениваемые в 1 млрд руб. Апелляционная инстанция пришла к выводу о неверной трактовке деяния осужденного и переквалифицировала вмененные ему в вину деяния на неправомерные действия при банкротстве, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. В итоге господина Котова освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.

Подавая апелляционную жалобу на вынесенный в августе прошлого года Савеловским райсудом Москвы приговор Михаилу Котову, защита требовала его отмены и полного оправдания бывшего конкурсного управляющего авиакомпании «Трансаэро». При этом назначенное ему наказание адвокаты назвали «чрезмерно суровым». Указали представители господина Котова и на неверную, по их мнению, квалификацию действий своего подзащитного.

Напомним, что суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), совершенном в период с января 2016 года по сентябрь 2017 года. В частности, Михаил Котов, как установили следствие и суд, не возражал против заключения руководством «Трансаэро» договоров аренды нескольких складов по завышенной цене для сохранности многочисленного имущества, продажи на электронных торгах по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей.

Между тем в апелляционной инстанции адвокаты господина Котова настаивали на том, что вывод суда первой инстанции о виновности их подзащитного основан исключительно на предположениях.

Сам Михаил Котов, которого на заседание доставили из московского СИЗО-4 («Медведь»), также настаивал на неверной квалификации своих действий.

Все обязанности временного управляющего мной были выполнены в строгом соответствии с законом, а кроме того, эта должность вообще не подпадает под действие ст. 201 УК РФ, и я не мог быть субъектом преступления»,— заявил в ходе заседания в Мосгорсуде господин Котов.

В итоге судебная коллегия признала легшие в основу приговора доказательства убедительными, как и причастность к преступлению и виновность в нем господина Котова.

Вместе с тем вывод Савеловского райсуда о злоупотреблении Михаилом Котовым своими полномочиями Мосгорсуд счел ошибочным. «Верно установив фактические обстоятельства по делу, суд первой инстанции неверно дал им юридическую оценку,— говорится в апелляционном определении.— Временный управляющий Котов не обладал полномочиями по распоряжению, управлению имуществом авиакомпании, а также его использованию».

Переквалифицировав его деяние на неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ), Мосгорсуд назначил бывшему временному управляющему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. В соответствии с ним осужденный не может менять место жительства, посещать развлекательные мероприятия, а на ночь должен возвращаться домой и отмечаться в полиции.

Впрочем, принимая во внимание, что преступление по этой статье относится к категории небольшой тяжести и срок давности по нему составляет два года, от отбывания наказания господина Котова Мосгорсуд освободил, тем более что этот срок он уже все равно отсидел в СИЗО.

Прямо из суда Михаил Котов отправился домой.

«В жалобах мы просили отменить незаконный и необоснованный приговор. Суд наши доводы услышал и принял во внимание, но все же остановился на компромиссном решении»,— заявил “Ъ” адвокат господина Котова Эдуард Чургулия.

Напомним, что банкротом «Трансаэро» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал в сентябре 2017 года. Уголовное же преследование руководителей авиакомпании началось весной того же года с дела о невыплате сотрудникам зарплаты и других положенных пособий (ч. 2 ст. 145.1). Весной 2018 года СКР возбудил еще одно дело — о растрате и превышении полномочий (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), инициатором которого стала один из акционеров авиакомпании, действующий руководитель Межгосударственного авиакомитета Татьяна Анодина. Затем оба дела были объединены, а обвиняемыми в итоге стали успевший сбежать за границу экс-гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин, главбух Андрей Ковалев (в декабре 2020 года приговорен Савеловским райсудом Москвы к семи годам колонии), а также временный управляющий компанией Михаил Котов. Претензий к бывшим главным акционерам обанкротившейся авиакомпании Ольге и Александру Плешаковым следствие до сих пор не имеет.

Сейчас в арбитраже рассматривается заявление конкурсного управляющего «Трансаэро» Алексея Белокопыта о привлечении к субсидиарной ответственности по ее долгам бывших контролирующих лиц перевозчика. Среди ответчиков есть и ее основные акционеры Александр и Ольга Плешаковы.

В марте нынешнего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество бывшего гендиректора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» (в реестр требований кредиторов включены требования на сумму свыше 240 млрд руб.) Александра Бурдина. Часть своего имущества он успел распродать до отъезда за границу. Под обременение попали денежные средства на счетах в Газпромбанке и Райффайзенбанке, а также дом с участком в подмосковном поселке Томилино.

Кроме того, бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности требует привлечь и кредитор в лице банка ВТБ. В частности, с Александра и Ольги Плешаковых и Татьяны Анодиной (мать господина Плешакова, владевшая в «Трансаэро» 3% акций) кредитное учреждение требует около 249 млрд руб.

Олег Рубникович