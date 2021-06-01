Лавров сообщил злонамеренных планах НАТО в отношении России

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России, подчеркнув, что прекращение приближения альянса к российским границам – это одно из обязательств, взятых НАТО.

«Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено – например, принцип неделимости безопасности – что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», – сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, передает РИА «Новости».

Накануне бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении РФ сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

Между тем Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения.