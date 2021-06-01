 

Лавров сообщил злонамеренных планах НАТО в отношении России

01.06.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России, подчеркнув, что прекращение приближения альянса к российским границам – это одно из обязательств, взятых НАТО.

«Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено – например, принцип неделимости безопасности – что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», – сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, передает РИА «Новости».

Накануне бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении РФ сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

Между тем Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / “Угрозы, слежка, прослушка”. Мать Протасевича рассказала о давлении властей Беларуси из-за деятельности сына

15.07 / Политика: Должна ли армия РФ защищать Армению в войне с Азербайджаном

26.10 / Ученые выяснили механизм подавления иммунитета коронавирусом в организме человека

08.08 / В Портленде 200 человек напали на полицейский участок

15.10 / Глава ЕК покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

13.02 / Сборная РФ по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

11.02 / WSJ – Иран произвёл металлический уран в нарушение сделки по атому

18.01 / Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС

14.07 / В Крыму вернули ограничения для туристов

05.04 / АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada в РФ на 3% в марте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика