 

Песков рассказал о голых стенах в сочинском кабинете Путина

01.06.2021, 17:44, Разное
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему кабинете Владимира Путина в Сочи фактически голые стены. По словам журналистов, на кадрах с приема президентом РФ детского омбудсмена Анны Кузнецовой в помещении не было даже герба Российской Федерации.

Представитель Кремля заявил, что герб в кабинете, конечно, есть, однако он не попал в объективы камер. Он отметил, что помещение “абсолютно не новое”. Кроме того, встреча с Кузнецовой носила никак не церемониальный характер, а именно рабочий, поэтому “спартанская обстановка” в рабочем кабинете российского лидера вполне ему соответствует.

Пресс-секретарь также рассказал, что в ходе беседы с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка глава государства выслушал ее доклад о проделанной за минувший год работе. Поэтому встреча носила исключительно рабочий характер.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать в стране порядок учета несовершеннолетних граждан, отправляющихся за границу по различным образовательным программам. По ее словам, российские дети и подростки, проходившие обучение в других странах, столкнулись с рядом проблем из-за ограничений, введённых в целях борьбы с распространением COVID-19.



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