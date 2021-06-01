 

Церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке отреставрируют до конца 2022 года

01.06.2021, 17:44, Разное
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Архитектурное разнообразие Москвы удивляет как туристов, так и местных жителей. В столице сложные современные сооружения гармонично соседствуют с произведениями мастеров прошлых десятилетий, столетий. В городе очень дорожат объектами культурного наследия.

Так, до конца 2022 года в порядок приведут церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Здание находится по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3. Конкурс на проведение реставрационных работ уже открыт. Он опубликован на портале госзакупок. Заявки принимаются до 23 июня включительно.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в 2020 году был отреставрирован главный фасад здания, в порядок привели белокаменное убранство и обновили позолоту на крестах. Теперь предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания и восстановить кирпичную кладку внутренних стен.

Помимо этого, в здании обновят инженерные коммуникации, установят новые светильники. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Работы проходят в рамках государственной программы города Москвы. “Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия”. Контролировать процесс будет Департамент культурного наследия.

Впервые
церковь Воскресения Словущего
была отмечена на плане Москвы в 1596-1598 годах. В 1629-м во время большого московского пожара деревянный храм вместе со всеми домами и постройками в центре города сгорел дотла.

На его месте начали возводить каменную церковь. В 1816-1820 годах трапезная и колокольня были перестроены, а во второй половине XIX века круглый верхний ярус колокольни обветшал и его заменили новым. К 2021 году сохранилась масляная живопись, выполненная в первой половине XIX века.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что с 2011 года в Москве восстановили более полутора тысяч объектов культурного наследия: старинные усадьбы, храмы, жилые дома, объекты инфраструктуры. В этом году приведут в порядок еще три павильона ВДНХ, а также десятки исторически важных памятников.



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