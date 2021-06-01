Мнение: О критической зависимости России от… Украины

Просто потрясающие новости российского импортозамещения семь лет спустя.

Нет, речь даже не о том, что за этот срок в РФ так и не научились производить хотя бы качественный Камамбер, не говоря уж о пресловутом Пармезане. Дело касается напрямую национальной безопасности. То есть, даже тут…

Счётная палата сообщила, что #Россия в значительных объёмах импортирует более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых, причём по некоторым из них зависимость от импорта – стопроцентная. По её данным, за счёт зарубежных поставок сырья покрывается 100% потребностей экономики в титане, хроме, марганце и литии, а также более 87% спроса на цирконий. Все названные металлы относятся к категории стратегических, поскольку от их поставок критически зависит в том числе ВПК.

Титан используется преимущественно в гражданском и военном авиастроении; стали с высоким содержанием хрома (до 30%) используются, среди прочего, для изготовления корпусов подводных лодок, космических двигателей. Литий применяется в ядерной энергетике, используется при плавке алюминия, создании ракетного топлива, а также необходим для широкого внедрения технологий накопления энергии. Марганец необходим для выплавки нержавеющей и других специальных видов стали.

Помимо этого #Россия покрывает импортом почти 50% потребности в меди; две трети – в бокситах; на 100% зависит от зарубежных поставок йода и т.п.

Что показательно, #Украина обеспечивает поставку 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. На Казахстан приходится 87% импортируемого хрома и 73,2% импортируемой меди. Более того, на данный момент у государства де-факто отсутствует какой-либо план по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых. И что ещё хуже, наблюдается отставание от мирового уровня развития и использования технологий обогащения и переработки сырья. Это также выяснила Счётная палата. По её оценке, Центры компетенций, которые достались стране в наследство от #СССР, были утрачены: уменьшились либо прекращены полностью производство редкоземельных металлов, а также циркония, марганца и хрома.

Так вот, титан. Россия занимает среди стран СНГ ведущее место по разведанным запасам титановых руд – 58,5%. Крупнейшее месторождение в РФ — Ярегское. Но при этом сырьё для ильменитового концентрата, из которого выплавляется современный крылатый металл приходится импортировать. Из Украины! В этом факте, как в капле воды, отразились все управленческие способности нынешней властной элиты.

И что будет, если завтра Киев пожелает перекрыть поставки титана? Опять #война?

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