Вторник по акциям: все собирают деньги одновременно

Здравствуйте и добро пожаловать обратно в Equity, подкаст TechCrunch, посвященный венчурному капиталу, где мы расшифровываем цифры, стоящие за заголовками.

Это справедливость понедельник Во вторник, наш еженедельный запуск, который отслеживает последние новости частного рынка, рассказывает о предстоящей неделе, вникает в некоторые недавние раунды финансирования и обдумывает более крупную тему или повествование с частных рынков. Вы можете следить за шоу на Twitter здесь и я здесь.

Мы вернулись из долгих выходных здесь, в Америке. Но отсутствие прорыва здесь, в Штатах, может остановить поток глобальных технологических новостей. Итак, вот краткое изложение:

С возвращением, Америка, на неделю. Приятно видеть вас, всех остальных. Может быть, Робинхуд подаст на эту неделю.

Акции падают каждый понедельник в 7:00 по тихоокеанскому времени, в среду и пятницу в 6:00 по тихоокеанскому времени, поэтому подпишитесь на нас в Apple Подкасты, Пасмурная погода, Spotify и все слепки!

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