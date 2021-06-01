Кладбище мэров

Очередной бывший градоначальник Владивостока вызвал интерес правоохранителей, и вновь из-за ритуального бизнеса.

Не прошло и двух недель после отставки, как у Олега Гуменюка по нескольким адресам прошли обыски. Следствие об официальной версии происходящего молчит, источники наиболее вероятной причиной неприятностей называют махинации с местами на городских кладбищах (по этому делу уже были аресты в муниципальном учреждении «Некрополь»). «Новая» разбирается, с чем еще могли бы быть связаны визиты силовиков к бывшему главе Владивостока.

Олег Гуменюк. Фото: РИА Новости

Зря владивостокцы подумали, что «проклятие мэрского кресла» окончательно снято. У Олега Гуменюка, 18 мая ушедшего в отставку «по собственному желанию» губернатора и полпреда и получившего одобрение от Думы города 27 мая, в понедельник с утра прошли обыски.

На текущий момент

На сайте приморского следкома последняя новость: члены женского совета управления посетили дом малютки. О том, что СК вместе с ФСБ посетили еще и дом Гуменюка, сообщений нет. Комментарии от официального представителя ведомства об этом крайне скудные — да, были обыски. Все.

Силовики приходили не только домой к бывшему мэру, но и по другим связанным с ним адресам. Например, в принадлежащее ему здание на Союзной, 40, за ввод которого в эксплуатацию после затянувшегося переустройства чиновник, будучи уже главой города, чуть не судился с горадминистрацией (заявление было отозвано, Гуменюк назвал это черным пиаром и ошибкой юриста). Там в свое время находилась городская оборонная спортивно-техническая общественная организация (ОСТО, ликвидирована), сейчас — автошкола ОСТО и автосервис, владельцем которого является Сергей Владимирович Гуменюк (брат). В аренде у Олега Гуменюка — два земельных участка по указанному адресу, на них функционирует гараж спортивно-технического клуба. Три гаража площадью 205,6, 472,3 и 447,9 кв. м как раз на Союзной, 40, отражены в официальной декларации Олега Гуменюка. Стоит отметить, что экс-мэр профессионально занимается авто- и мотоспортом, так что смысловое наполнение принадлежащего ему здания неслучайно. Кроме того, там же располагается и ООО «Примлеспром», учредителем и гендиректором которой значится Артур Гуменюк, сын Олега Владимировича.

Источники утверждают, что обвинения Гуменюку не предъявлены, он не задержан и находится в статусе свидетеля,

а наиболее вероятной причиной обысков называют махинации с участками на кладбищах Владивостока.

На кладбищах давно нечисто

Во Владивостоке есть МБУ «Некрополь», похоронное предприятие — одно из однозначно прибыльных муниципальных «подведов».

Еще до прихода Гуменюка «Некрополем» много лет руководил Игорь Бабынин. Его осудили в 2018 году за мошенничество — будучи руководителем бюджетного учреждения, он незаконно управлял еще несколькими коммерческими компаниями, которым без согласия управления муниципальной собственности Владивостока предоставлял жирные контракты на захоронение невостребованных тел; причем фактически захоронение оплачивали родственники усопших, а в «невостребованные» их просто таковыми записывали. В итоге закопали больше 700 тысяч рублей из городской казны.

МБУ «Некрополь». Фото: vlru

Сейчас Бабынина судят еще и за то, что он, по версии обвинения, за взятки на сумму более 326 млн рублей якобы обеспечил двум компаниям возможность «беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на территории городских кладбищ».

Но с уходом Бабынина ситуация не особо поменялась. Бригады «Некрополя» всегда работали напористо. Получая информацию от скорой помощи и полиции, «похоронных дел мастера» часто приезжали к родственникам даже раньше, чем врачи фиксировали смерть (а бывали случаи, что в дверь стучали, когда человек был еще жив!). В полиции и скорой помощи Владивостока по этому поводу в марте проходили обыски, возбуждено несколько уголовных дел за получение взяток, а против похоронных агентов — за дачу взяток.

А в конце февраля Следственный комитет по Ленинскому району Владивостока возбудил уголовное дело против заведующего кладбищами МБУ «Некрополь» Евгения Шленчака. Которого, в свою очередь, называют ставленником Гуменюка. Цитируем официальное сообщение: «Следствием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, в обязанности которого входила организация работ по эксплуатации и содержанию кладбищ города Владивостока, с марта 2020 года по январь 2021 года получил более 4 млн рублей от двух жителей за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища «Морское», а также на захоронение урн с прахом умерших в данные опалубки». Больше того, многие владивостокцы столкнулись с тем, что на кладбищах родственникам запрещают устанавливать памятники, заказанные не в «Некрополе».

С марта Шленчак и заведующий крематорием кладбища «Морское» Измайлов находятся под стражей.

Крематорий кладбища «Морское». Фото: Александр Хитров

Доведение до самоубийства

Но кладбищенский бизнес работал одинаково при каждом из мэров, и никого из градоначальников за действия «Некрополя» не трогали. Так что в околополитических кругах города есть и иные версии насчет истинных причин обысков у Олега Гуменюка.

Так, 20 февраля 2020 года в администрации Владивостока произошла трагедия. 54-летнего и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти горадминистрации Александра Скорлякова нашли мертвым в собственном кабинете. Ветеран Тихоокеанского флота и примерный семьянин, он точно не выглядел тем, кто ни с того ни с сего сведет счеты с жизнью.

А произошло вот что. Во время ноябрьского ледяного дождя Скорляков остался один на один в борьбе со стихией. Сергей Русских, руководитель управления, ушел на больничный в самый разгар бедствия, кто-то из сослуживцев отправился на карантин по ковиду. А все закупки тогда проходили без аукционов (это предполагает режим ЧС) и именно через это самое управление. Руководили работой Скорлякова первый вице-мэр Наталья Соколова и сам Олег Гуменюк. Но подписывал-то документы Скорляков лично! Источники сообщают, что

управление закупило тогда под шумок куда больше необходимого. В том числе товары, никак не связанные с ледяным дождем. Прокуратура начала проверки…

Кроме того, телеграмм-каналы напоминают и историю о том, что медицинские маски, которые использовались на голосовании по поправкам в Конституцию, шли из края в город как раз через это управление. Отчетами по средствам индивидуальной защиты никто как-то не озаботился, а стоимость партии, что была выдана Владивостоку, — более 100 млн рублей. Проверка началась, как назло, когда остался один Скорляков.

По этому факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

135,5 млн на ненужное оборудование

Кроме того, наши источники припоминают недавнее приобретение концертного оборудования за 135,5 млн рублей. Закупка прошла через городское учреждение «Дирекция общественных пространств Владивостока», которое вообще-то создано не для таких вещей, а для строительства парков и скверов (с чем успешно справляется).

В частности, о нашумевшей истории с закупкой оборудования пишет общественник, бывший директор краевого департамента культуры Сергей Матлин. Он напоминает: несмотря на то что в городе уже есть сценическое оборудование, администрация дважды пыталась купить новое. Первая, майская закупка у единственного поставщика была отменена, октябрьская — тоже безальтернативная — признана действительной. Причем свет, звук и «железо» сторговали одним лотом — не надо быть специалистом, чтобы понять: отдельно у производителей есть шанс получить хорошую скидку, а комплектом продают немногие, поэтому дороже. Официальная позиция состояла в том, что теперь не надо будет арендовать оборудование у частных прокатных контор (все равно арендуют до сих пор), можно будет организовывать одновременно по несколько концертов в скверах (сцена модульная), а в перспективе с помощью этой техники городу даже удастся зарабатывать.

Я тогда общалась со специалистами по техническому оснащению концертов. Они рассказывали, что комплект оборудования, который уже есть на балансе города, нуждается в частичном обновлении, но еще очень даже неплох. Более того, технику мало купить — ее еще обслуживать надо, хранить (на это Дума по просьбе администрации выделила 2,5 млн рублей), транспортировать. В общем, вооружившись калькулятором, несложно понять, что аренда у частников выходит дешевле.

«Стоимость сценического комплекса (включая свет, звук и экран) на День Победы (в т.ч. концерт группы «Мираж») в случае его аренды у коммерческого подрядчика составила бы не более 400 тысяч рублей, — пишет Сергей Матлин. — То есть если бы 135,5 млн использовать в варианте аренды, то за 10 лет на них можно было бы обеспечивать ежегодно проведение не менее 40 мероприятий, подобных концерту 9 Мая. То есть «лупить» их фактически еженедельно». Общественник просит организовать проверку комплектности оборудования, ссылаясь на то, что закупали его без привлечения профессионалов в концертной среде. И сдать весь этот свет-звук-сцену в аренду какой-нибудь из крупных прокатных компаний края, как это сделано с такой же техникой, приобретенной в 2010 году.

При этом все отлично понимают, что решение купить такое оборудование принято не руководителями дирекции. Они и деньги сами не выделяли. В таком случае проверка этой закупки неминуемо должна вывести на крупных городских чиновников.

Проклятое место

Владивостокцы шутят: ни один мэр по-хорошему не уходил уже очень давно. Надежды были на Гуменюка.

Напомним, Виктора Черепкова, избранного в 1993 году и конфликтовавшего с губернатором Евгением Наздратенко, обвиняли во взятке. ОМОН буквально выносил его из мэрии на руках. Генпрокуратура провела расследование, обвинения сняла, но Черепкова все равно личным указом снял президент Ельцин. Потом он был восстановлен (по суду). А там и срок полномочий кончился. Сейчас покойного Виктора Ивановича вспоминают добрым словом многие горожане.

В 1998 году главой города стал Юрий Копылов. Он правил до 2004 года, а в 2006-м получил четыре года условно… и тоже «по кладбищенской теме». Но там проблемы были не в «Некрополе», а в действиях мэра — он нарушил правила при заключении контрактов на строительство колумбария на Лесном кладбище Владивостока. Потом еще три года условно получил за то, что тратил бюджетные деньги на охрану себя и своей семьи. Сейчас судимости сняты.

В 2004 году избрали Владимира Николаева — он до этого сидел в СИЗО полтора года за угрозу убийством (осужден, но был освобожден в зале суда по амнистии). В 2007 году его сняли с должности и тоже обвинили в организации личной охраны за бюджетный счет. А еще в привлечении сотрудников ГИБДД к сопровождению своей машины. И в махинациях с муниципальной землей и зданиями (за это судили нескольких его замов). Николаев бежал в Таиланд — якобы лечиться. И просидел там, покуда в 2012 году обвинения не были сняты в связи с отсутствием состава преступления. Сейчас он в городе. Строит небоскребы, возводит спортивные арены, занимается благотворительностью и дружит с краевыми властями. Его родственники и партнеры контролируют управляющие компании и предприятия по вывозу мусора.

Последнему избранному мэру Игорю Пушкареву, руководившему Владивостоком с 2008 по 2017 год (последние полтора года формально — он находился в Матросской тишине), повезло меньше всех. Его судили за превышение должностных полномочий, коммерческий подкуп — причем взятку, по версии обвинения, он как бы давал собственному брату. Ущерб от деятельности Пушкарева, по официальным данным, превысил 160 млн рублей. Он, судя по материалам дела, в сговоре с главой МУП «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым якобы обеспечил своему семейному предприятию «Востокцемент» контракты на ремонт городских дорог. Сам Пушкарев и администрация Владивостока при этом утверждали, что «Востокцемент», наоборот, пожертвовал городу стройматериалы на млрд рублей. Но это не помогло. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Еще 143 млн он заплатит по гражданскому иску.

Игорь Пушкарев. Фото: РИА Новости

Первый назначенный мэр Владивостока, предшественник Гуменюка Виталий Веркеенко пробыл в должности лишь год. Ушел в отставку после первых, неудачных выборов губернатора Приморья и сразу после назначения врио главы региона Олега Кожемяко. Причем сделал это оригинальным способом: выложив свое заявление с допиской «Честь имею» в соцсетях. Сейчас Веркеенко живет в Японии, с которой долгое время был связан его бизнес.

Место главы города называют проклятым. И даже новому и.о. мэра Константину Шестакову, сменившему Гуменюка, на встрече с блогерами и редакторами приморских СМИ посоветовали пригласить в кабинет батюшку и окропить углы святой водой. Он отшутился: мол, мрачные пейзажи Владивостока со стен снял, лишнюю мебель вывез, в бывший «кабинет для отдыха» посадил своих помощников — вот и все ритуалы.

Валерия Федоренко

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