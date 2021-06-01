И хозяина обхитрят, если надо заполучить свое. Пятерка самых умных и хитрых собак из тех, которых обожают в России

Настолько умные и изобретательные, что обведут вокруг пальца кого угодно, даже своего хозяина, но своего точно добьются. Какие это собаки? О пятерке самых хитрых пород четвероногих расскажем далее.

Пудель

Не стоит недооценивать кудрявого пуделя, который многим кажется просто верным другом с забавной внешностью. Они настоящие хитрецы, себе на уме.

Ангельская внешность пуделей — всего лишь обман, интеллект этих собак очень высок. Но тому, у кого зародилась мечта завести дома умного пуделя, стоит знать, что эти собаки очень игривы. Важно воспитывать их правильно, прививая хорошие манеры с первых дней жизни. Иначе беспредел в доме обеспечен.

И еще: пудели тяжело переживают одиночество, потому что сильно привязываются к хозяину.

Фокстерьер

Фокстерьеры — собаки, выведенные для охоты. Они обладают очень изворотливым умом, который помогает им запросто справляться с добычей, заманивая ее туда, куда нужно.

В условиях квартиры фокстерьеры не перестают проявлять склонность к физической активности и пытливость своего ума. Они нуждаются в частом выгуле на природе, желательно с играми.

Хаски

Хаски — отъявленные хитрецы, которые точно знают, как добиться от человека всего, что им нужно. Кроме интеллекта этой породе свойственна любовь к свободе и независимости. Тренировать хаски и отучать от старых привычек очень сложно.

Посадить хаски на цепь почти невозможно. А если это и удается, то сообразительному питомцу ничего не стоит придумать, как избавиться от поводка и отправиться по своим делам.

Хаски нуждаются в постоянном общении с человеком, его внимании и умственных тренировках. Если вдруг этому животному жизнь покажется слишком скучной, погрома в доме будет не избежать.

Австралийская овчарка

Прекрасный друг для взрослых и детей — австралийская овчарка. Собаки этой породы — умные и ответственные охранники. Они преданы своим и всегда проявляют настороженность к чужим.

Австралийская овчарка — отважный и ответственный член семьи, способна в любой момент броситься навстречу опасности, угрожающей хозяину. Причем сделает это очень по-умному.

Но, желая завести себе друга такой породы, нужно знать: австралийские овчарки любят доминировать. Чтобы тренировать такого питомца, придется найти к нему правильный подход и заслужить уважение.

Бордер-колли

Шотландские бордер-колли признаются самыми умными собаками в мире, хитрости им тоже не занимать. Питомец обладает не только прекрасно развитым интеллектом, но и хорошими физическими данными, а также неприхотливостью.

Бордер-колли нуждаются в постоянном общении с человеком и в активных прогулках на свежем воздухе. На первый взгляд кажется, что такая собака не знает, что такое усталость и страх.