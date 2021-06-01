 

«Воентелеком» начал открытое тестирование российских SIM-карт с шифрованием

01.06.2021, 17:12, Новости дня
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Как поясняют эксперты, сохранение конфиденциальности информации становится все более актуальным. Особенно это тема начала интересовать специалистов с внедрением сетей пятого поколения.

Скорее всего, шифрование информации станет обязательной опцией, предполагают эксперты. Но российский «Воентелеком» уже предлагает свое решение. Отечественная система шифрования информации сейчас находится в режиме тестирования.

Формат 5G предоставляет новые возможности. К сожалению, это касается не только обычных пользователей и добропорядочных компаний. Пришло время подумать также и о защите личных данных, напоминают эксперты. Задачей разработчиков является создание доверительной среды для общения, в которой исключены любые возможности для утечки информации.



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