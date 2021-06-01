 

Составлен ТОП-5 самых бюджетных авто в РФ в июне 2021 года

01.06.2021, 17:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты составили ТОП-5 бюджетных автомобилей, которые можно приобрести в июне 2021 года на российском авторынке. В мае многие производители продолжили повышать цены на свои транспортные средства.
Рейтинг открывает LADA Granta в кузове седан. В стандартной комплектации за автомобиль нужно заплатить 519,9 тысячи рублей. Под капотом транспортного средства находится 1,6-литровый мотор, способный выдавать 90 лошадиных сил. В автомобиле есть подушка безопасности для водителя, системы ABS и EBD, а также крепления для детского кресла.

На втором месте находится внедорожник LADA Niva Legend. Комплектация Classic доступна на рынке РФ за 619,9 тысячи рублей. Под капотом модели находится 87-сильный двигатель на 1,7 литра. В паре с ним работает 5-ступенчатая механика. Полный привод в автомобиле является постоянным.

Тройку лидеров замыкает седан Renault Logan. За комплектацию Access в дилерских центрах просят 706 тысяч рублей. Покупатели за эти деньги получат 1,6-литровы движок на 82 лошадиные силы, в качестве трансмиссии выступает пятиступенчатая МКПП. Подушкой безопасности в транспортном средстве защищен только водитель.

В перечень бюджетных автомобилей попал хэтчбек LADA Xray. За стандартную комплектацию транспортного средства придется заплатить почти 707 тысяч рублей. Под капотом установлен 106-сильный двигатель на 1,6 литра. Здесь присутствуют две подушки безопасности, усилитель руля, центральный замок, передние электростеклоподъемники.

Замыкает рейтинг LADA Largus фургон, выполненная в фирменном стиле отечественного производителя. За стандартную комплектацию придется заплатить 719,9 тысячи рублей. Под капотом в этой вариации находится мотор на 1,6 литра и 90 лошадиных сил.

Источник: carsweek.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Мнение: Ура. У нас будет новый “Буран”

25.08 / Похудевший Александр Домогаров вышел на сцену после долгого перерыва

03.02 / Ксения Собчак призналась, что ее активы близятся к миллиарду рублей

18.10 / Певица Валерия впервые станет бабушкой

11.08 / Настасья Самбурская пошутила, что является сестрой Яны Рудковской

16.01 / Зачем ноет Кузя? Баба обидела! – Личное мнение

19.12 / Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года

21.01 / Ученые: Коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией

19.01 / Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

22.01 / Эксперты спрогнозировали будущее США: Байден станет худшим президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика