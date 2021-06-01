Составлен ТОП-5 самых бюджетных авто в РФ в июне 2021 года

Эксперты составили ТОП-5 бюджетных автомобилей, которые можно приобрести в июне 2021 года на российском авторынке. В мае многие производители продолжили повышать цены на свои транспортные средства.

Рейтинг открывает LADA Granta в кузове седан. В стандартной комплектации за автомобиль нужно заплатить 519,9 тысячи рублей. Под капотом транспортного средства находится 1,6-литровый мотор, способный выдавать 90 лошадиных сил. В автомобиле есть подушка безопасности для водителя, системы ABS и EBD, а также крепления для детского кресла.

На втором месте находится внедорожник LADA Niva Legend. Комплектация Classic доступна на рынке РФ за 619,9 тысячи рублей. Под капотом модели находится 87-сильный двигатель на 1,7 литра. В паре с ним работает 5-ступенчатая механика. Полный привод в автомобиле является постоянным.

Тройку лидеров замыкает седан Renault Logan. За комплектацию Access в дилерских центрах просят 706 тысяч рублей. Покупатели за эти деньги получат 1,6-литровы движок на 82 лошадиные силы, в качестве трансмиссии выступает пятиступенчатая МКПП. Подушкой безопасности в транспортном средстве защищен только водитель.

В перечень бюджетных автомобилей попал хэтчбек LADA Xray. За стандартную комплектацию транспортного средства придется заплатить почти 707 тысяч рублей. Под капотом установлен 106-сильный двигатель на 1,6 литра. Здесь присутствуют две подушки безопасности, усилитель руля, центральный замок, передние электростеклоподъемники.

Замыкает рейтинг LADA Largus фургон, выполненная в фирменном стиле отечественного производителя. За стандартную комплектацию придется заплатить 719,9 тысячи рублей. Под капотом в этой вариации находится мотор на 1,6 литра и 90 лошадиных сил.

Источник: carsweek.ru