В Хмельницкой области СБУ разоблачила схему хищения военной авиационной техники

По данным спецслужбы, организаторы действовали по заказу коммерческих структур, которые продавали продукцию на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

По версии следствия, военнослужащий одной из воинских частей Минобороны Украины на протяжении длительного времени похищал со складов комплектующие к военной авиационной технике. Продукцию он передавал сообщникам для сбыта заказчикам.

Во время обысков в домовладении злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли почти 120 изделий, подготовленных к отправке заказчикам. Среди них блоки к радиолокатору переднего обзора “Орион-А” (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 “Пума”, которая устанавливается на самолеты Су-24); блоки к цифровому радиолокационному комплексу “Орбита” (входит в ПНС-24 “Пума”, устанавливаемый на самолет Су-24); блоки к станции предупреждения облучения самолета ракетами Л-006 “Липа”; комплект излучателя “ДИСС-7”; насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к схеме хищения авиационной техники.

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