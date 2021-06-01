Академик Комисаренко: Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса

“Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса. Это нормально в том смысле, что это предсказуемо. Потому что чем большее количество людей болеет, а у каждого больного внутри происходят мутации вируса, эти мутации исчезают, когда человек выздоравливает”, – отметил ученый.

По его словам, если человек болеет очень долго, если более большое количество людей, то мутации могут стать стабильными.

Комисаренко подчеркнул, что вакцины против коронавируса действенны в отношении разных мутаций.

“Вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса. Иногда вакцины работают менее эффективно. Но все равно они приводят к уменьшению контагиозности вируса, уменьшается количество больных, уменьшается летальность “, – отметил академик.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случайев коронавирусной инфекции и 50,6 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. В стране завершили вакцинацию 129 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

Бывший глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что в Украине подтверждены “британский” и “южноафриканский” штаммы коронавируса, он прогнозировал, что “индийский” штамм тоже будет в стране.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции, в мире подтвердили 170,7 млн случаев коронавируса, 3,5 млн человек умерли.

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