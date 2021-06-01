 

Чубаров отреагировал на решение “суда” в Крыму, которым его приговорили к шести годам колонии

01.06.2021, 17:06, Новости дня
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Об этом Чубаров написал в Facebook. 

Те, кто причастен к инициированию, оформлению и обнародованию “приговора” являются преступниками, “которых впереди ожидает справедливое наказание”, подчеркнул Чубаров. 

“Объявление мне “приговора”, который российские оккупанты не в состоянии реализовать (разве что могут разработать специальную операцию по физической ликвидации, в проведении которых [президент РФ Владимир] Путин превзошел всех диктаторов мира), является еще одним поводом, чтобы во весь голос говорить о десятках насильно угнанных людей, о которых и сегодня нет никакой весточки, о сотнях несокрушимых крымских татар, а также этнических украинцах, реально лишенных свободы российскими оккупантами”, – добавил он. 

Чубаров напомнил о преследованиях крымских татар в оккупированном Крыму. 

“Российские бандиты пытаются расправиться с крымскотатарским народом – коренным народом полуострова, который в феврале-марта 2014 открыто и массово выступил в защиту территориальной целостности Украины. Путин осознает, что около 15 тыс. крымских татар, собравшись 26 февраля 2014 по призыву Меджлиса крымскотатарского народа в Верховной Рады Крыма, не дали российской агентуре возможность сымитировать якобы добровольное присоединение Крыма к России и заставили Москву прибегнуть к варианту военного захвата Крыма”, – отметил он. 

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3924056217689503

Контекст:

“Верховный суд” Крыма 1 июня заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима, 200 тыс. рублей штрафа (примерно 74,5 тыс. грн) и 200 часов исправительных работ. Прокуратура АР Крым квалифицировала действия оккупантов как нарушение законов и обычаев войны. 

Приговор вынесли по делу о так называемой организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Адвокат Чубарова уже подал апелляцию. 

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова, возле парламента автономии в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Уголовное дело, касающееся событий 26 февраля 2014 года в Симферополе, Следственный комитет РФ открыл в марте 2020 года. Чубарову выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ (организация массовых беспорядков) и по двум эпизодам ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

22 июня 2020 года дело в отношении Чубарова “суд” в Симферополе начал рассматривать по существу.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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