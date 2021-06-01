“Счастливая женщина, три мужа – трое детей”, “Такие все разные”. Орбакайте показала резвящихся в бассейне сыновей и дочь

Ролик был снят во время их отдыха в бассейне.

“Счастье матери – когда все дети вместе резвятся”, – подписала она публикацию.

“Такие все разные, но классные”, – отреагировали на ролик фолловеры.

“Счастливая женщина, три мужа – трое детей. Жизнь не должна быть однообразной во всех ее проявлениях”, – прокомментировали архивное видео подписчики Орбакайте.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Старшего сына Никиту Преснякова Орбакайте родила 21 мая 1991 года. Его отец – на тот момент гражданский муж Обракайте, российский певец Владимир Пресняков. Никита Пресняков женат (2017). Избранница Алена Краснова моложе его на шесть лет.

Младшего сына Дени Байсарова певица родила от российского бизнесмена Руслана Байсарова в 1998 году.

В 2012 году Орбакайте в третий раз стала матерью. У нее родилась дочь Клавдия. Ее отец – супруг Орбакайте, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.

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