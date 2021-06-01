В Германии заявили, что поставки оружия в Украину не решат конфликт на Донбассе

Так Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского о поставках в Украину вооружения. Маас добавил, что эта позиция “останется ориентиром взаимодействия Германии с Украиной и никаких изменений не будет”.

Контекст:

Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 31 мая, выступил за предоставление Украине военной помощи от Германии. Глава государства рассказал о встрече с сопредседателем немецкой партии “Союз 90 / Зеленые” Робертом Хабеком. Немецкий политик тогда говорил, что Германии “стоит пересмотреть принципиальное “нет” в вопросе предоставления военной помощи Украине. Правительство Германии не поддержало его идею.

Также Зеленский сказал, что ожидал большего от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. “Я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают – я не знаю”, – заявил президент Украины.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Помощь Вооруженным Силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны Украины.

По данным посольства Германии в Украине на декабрь 2020 года, финансовая помощь Украине с 2014 года составила €1,8 млрд.

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