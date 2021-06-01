Тихановская подписала указ о продаже «Белавиа» ирландской Ryanair за 1 евро

Международно-избранный президент Беларуси Светлана Тихановская подписала указ о продаже национальной авиакомпании «Белавиа» ирландской Ryanair за символическую цену в 1 евро.

Таким образом Беларусь извинилась за принудительную посадку самолёта этой компании в Минске.

В собственность ирландского перевозчика перейдёт парк из 52 пассажирских и 9 технических самолётов и два терминала в аэропортах Минска и Гомеля. Тихановская от лица государства принесла извинения руководству компании за инцидент с «боингом» Афины-Вильнюс и пообещала строго наказать всех причастных к этому событию.

В Ryanair рассказали, что не планируют продолжать эксплуатацию приобретённого воздушного транспорта, поскольку их парк и так на 100% укомплектован новыми самолётами. Полученные от Белоруссии суда будут сданы на металлолом, а в терминалах аэропортов откроются развлекательные и торговые центры.

– Мы осмотрели эти самолёты и можем сказать, что они нам не нужны. Они старые, износ очень большой, и к тому же ни в одну европейскую страну их не пускают. Лучше сдать на металлолом. Что касается аэропортов, то это хорошая капитальная недвижимость в людном месте. Мы уже заключили с компанией McDonald’s договор аренды второго терминала в Гомеле и ведём переговоры по открытию торгового центра сети «Пятёрочка» в аэропорту Минска. Это позволит компании диверсифицировать бизнес и покрыть расходы, причинённые волюнтаризмом белорусского диктатора, – рассказал генеральный директор Ryanair Коннор О’Шелфи.

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