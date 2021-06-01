Скандалы: Не слипнется ли «Халва» из-за банка «Восточный»?

Финансовое учреждение, купленное «Совкомбанком», вышло в лидеры по приросту «плохих» долгов бизнеса

Банк «Восточный», который в апреле этого года приобрел Совкомбанк, показал заметное увеличение просроченной задолженности в портфеле. За месяц объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18%, до 70,1 миллиарда рублей.

Портфель «плохих» ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, увеличился с семи до 13,3 миллиарда рублей. По этой статье баланса «Восточный» стал лидером по приросту просрочки. Такой динамики не наблюдалось с начала 2020 года, пишет РБК.

Представитель Совкомбанка в беседе с изданием отметил, что в просрочку вышли кредиты, которые были зарезервированы на 100%.

В апреле рублевый корпоративный портфель «Восточного» с учетом резервов и просрочки вырос на 2%, до 27,5 миллиарда рублей. Самое заметное движение происходило по счетам, на которых отражаются кредиты, выданные нефинансовым частным компаниям. Объем таких ссуд на балансе банка сократился почти на 29,9%, до 26,4 миллиарда рублей до вычета резервов.

Розничный рублевый портфель «Восточного» в апреле не претерпел серьезных изменений. Кредиты, выданные физлицам, сократились всего на 1,5%, или на 1,5 миллиарда рублей. Они составили до 96,1 миллиарда рублей до вычета резервов. Объем просроченной задолженности в рознице уменьшился на 0,8 миллиарда, или на 4%.

Совкомбанк объявил о намерении заключить сделку с основными акционерами «Восточного» 25 марта 2021 года. Свои пакеты продали инвестфонд Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и член совета директоров Шерзод Юсупов. Сделку Совкомбанка с «Восточным» закрыли 8 апреля. Полностью консолидировать кредитную организацию Совкомбанк планирует в четвертом квартале 2021 года.

Сумма соглашения не раскрывалась, но в Совкомбанке оценили актив вдвое меньше капитала — в 11 миллиардов рублей против 24,6 миллиарда (собственные средства «Восточного» по состоянию на 1 апреля). Согласно отчету Совкомбанка по МСФО, 88% акций кредитной организации обошлись ему в 8,7 миллиарда рублей. Таким образом, в рамках этого этапа сделки весь банк «Восточный» оценили в 9,9 миллиарда рублей.

Совкомбанк работает в России с 1990 года, а с 2010-х активно участвует в сделках слияния и поглощения (M&A). С 2020 года он входит в число системно значимых кредитных организаций. На 1 апреля он занимал девятое место среди российских банков по размеру капитала (214,3 миллиарда рублей) и активов (1,6 триллиона рублей) согласно рэнкингу «Банки.ру». По данным отчетности компании по МСФО за 2020-й, совокупный кредитный портфель Совкомбанка составлял 645 миллиардов рублей. Из них 46,2% приходится на розничные ссуды.

Его крупнейшие акционеры (через люксембургскую Sovco Capital Partners) — Дмитрий (21,3%) и Сергей (9,04%) Хотимские, предприниматель Алексей Фисун (15,2%), член набсовета банка и венчурный инвестор Михаил Клюкин (10,6%), сооснователь мебельной сети Hoff Михаил Кучмент (6,3%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6%).

Проблемные клиенты в «Восточном»

Корпоративный портфель банка «Восточный» сформировался благодаря объединению с банком «Юниаструм». Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и Аветисян, владевший «Юниаструмом», договорились объединить активы в 2016 году. В результате сделки Baring Vostok стал основным владельцем объединенного банка.

Вскоре после объединения банков у Baring появились вопросы к качеству бывшего портфеля «Юниаструма». В 2018 году Центральный банк России проверил баланс «Восточного» и указал, что больше половины (55%) его корпоративного портфеля приходится на две группы заемщиков. Речь идет о бизнесе предпринимателя Вячеслава Зыкова (15 миллиардов рублей) и производителе автобусов «Волгабас» Алексея Бакулина (5,6 миллиарда рублей). При этом оценка качества портфеля регулятором и банком разнилась. В результате «Восточному» пришлось в течение последних лет активно резервировать свои кредиты по предписанию ЦБ.

Незадолго до продажи «Восточный» добился погашения части кредитов со стороны «Волгабаса» и реструктуризации остальных долгов. Часть кредита пролонгировали до 2025 года. Сумму долгов группы тогда оценивали более чем в пять миллиардов рублей. В беседе с изданием Бакулин отметил, что ситуация после смены собственника банка не изменилась. По его словам, бизнес сейчас стабилизировался и проблем с обслуживаем долга больше нет.

Что касается компаний Зыкова, то здесь ситуация сложнее. Так, производителя обуви «Брис-Босфор», связанного с ним, признали банкротом в апреле 2021 года по заявлению ФНС. Его долг составил 16 миллионов рублей. Еще одна компания — «Полтавские консервы» — находится в банкротстве с 2019 года. По данным СПАРК, оба предприятия имеют действующие залоги в «Восточном».

Долг перед банком «Восточный» также был у компании «Финвижн» Аветисяна. Она взяла кредит в банке на выкуп долей в компаниях, появление которых на балансе «Восточного» вызвало вопросы при проверке ЦБ. В марте текущего года «Финвижн» обещала досрочно погасить свой долг незадолго до сделки с Совкомбанком. В частности, акционер намеревался передать в банк недвижимое имущество на четыре миллиарда рублей и погасить кредитные обязательства в размере порядка 1,6 миллиарда рублей.

Может ли рост просрочки повлиять на «Восточный»?

В апреле совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК заявил, что работа с проблемной задолженностью юрлиц велась в банке недостаточно эффективно. Однако специалисты Совкомбанка могут усилить ее в этом направлении.

«Основные резервы, которые доформировывались в течение этих лет, касались в первую очередь корпоративного портфеля. В момент, когда банки сливались, розничный бизнес тоже хромал. Тем не менее розница нормализовалась, стала генерить доход. И этот доход за последние несколько лет позволил очень большие резервы сформировать за счет тех денег, которые розница зарабатывала», — заявил тогда Хотимский.

Банкир отметил, что корпоративный бизнес «Восточного» будет постепенно свернут, а проблемные ссуды — взысканы.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин добавил, что ухудшение качества портфеля фактически не отразилось на нормативах достаточности капитала. По его словам, рост резервов по корпоративному портфелю в апреле составил 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, напомнил эксперт, сделка Совкомбанка с «Восточным» сопровождалась докапитализацией. Покупатель сообщал о намерении влить в капитал семь миллиардов рублей, чтобы поддержать нормативы достаточности собственных средств приобретенного банка.

Ольга Чеснокова