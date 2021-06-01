Скандалы: Артем Чайка держит курс на Колыму

Старший сын экс-генпрокурора собирается добывать медь на территории легендарного региона

Артём Чайка, старший сын бывшего генерального прокурора России, ныне полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, будет искать медь на Колыме. Его компания «Электрум» получила три лицензии на геологическое изучение, поиски и оценку перспективных месторождений меди в Омсукчанском городском округе Магаданской области, узнали «Открытые медиа» из данных базы «Контур.Фокус», Росреестра и реестра недр.

Что получил Артём Чайка на Колыме

Участки, на которые выданы лицензии, находятся в Вилигинском кластере, где ещё в 1980 году было открыто медно-порфировое месторождение Дегдэнрекэн (Пиритовый), ресурсы меди которого оценены в 4,1 млн тонн (по данным Северо-Восточного комплексного НИИ им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук, СВКНИИ ДВО РАН). Это около 4% от всех запасов меди в России, составляющих 92,7 млн тонн.

Компания Чайки получила лицензии на разведку трёх из 19-ти участков Вилигинского кластера. В случае успеха у неё есть преимущественное право на добычу меди на них.

Как выяснили «Открытые медиа», среди площадок «Электрума» — участки в Меренге (83,42 кв. км) и Хахандже (93,26 кв. км) Омсукчанского района Магаданской области. Подробную информацию о третьем участке найти не удалось, но по подсчётам «Открытых медиа», общая площадь всех трёх участков компании — 260 кв. км.

Лицензии выданы Департаментом по недропользованию по Дальневосточному Федеральному Округу (Дальнедра) со сроками действия с декабря 2020 года по декабрь 2027 года. Соответствующие записи есть в государственном реестре участков недр.

Кто поможет Чайке с медью

Геологоразведочные работы по поиску цветных и чёрных металлов на Колыме с прошлого года проводятся не за счёт бюджета, а за счёт инвесторов и так называемых «геологических юниоров», в числе которых и «Электрум» Чайки.

У компаний бизнесмена ещё не было опыта геологоразведки и добычи цветных металлов, но в поисках меди ему помогут местные чиновники. Артёму Чайке лично принадлежит 75% «Электрума», учреждённого в январе 2020 года, а остальные 25% — у АО «Корпорация развития Магаданской области», созданного администрацией Магаданской области для поддержки юниорных компаний.

В том же 2020 году эта корпорация получила по 25% в пяти новых геологоразведочных компаниях Артёма Чайки: ООО «Недра М», ООО «Экскафеа», ООО «Электрум», ООО «Геофизик М», ООО «Халько».

Гендиректором «Корпорации развития Магаданской области» стал Денис Морозов, который до этого был совладельцем и руководителем другой компании Артёма Чайки, ООО «Энерго-строй», хорошо знакомой магаданским чиновникам. С августа 2018 года по апрель 2021 года, пока Чайка был совладельцем этой компании, она получила от Магаданской области подряды на строительство детсадов, ремонт школ и домов на 1,05 млрд рублей.

Артём Чайка не дал оперативного ответа на вопросы ОМ. Представители АО «Корпорация Развития Магаданской Области» отказались от комментариев.

Кто ещё ищет медь на Колыме

Колыма давно известна своими месторождениями золота и серебра. Эти драгоценные металлы здесь добывает компания «Полюс» семьи сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова и другие компании. Медные месторождения в регионе только начинают разрабатываться. В 2019-м правительство Магаданской области выделило около 40 территорий для поиска медно-порфировых месторождений. Их совокупный ресурсный потенциал, по данным чиновников, оценивается в 25 млн тонн. Всего в 2020 году в России, по данным Росстата, было добыто 860 000 тонн меди.

Среди тех, кто будет вести разведку месторождений меди в Магаданской области — крупнейший в мире производитель меди казахская KAZ Minerals, которая оформляет около 30 лицензий на 3 000 кв. км.

«Региональная юниорная геологоразведочная компания» (АО «РЮГК»), учрежденная местными властями и золотодобытчиком ПАО «Сусуманзолото», получила лицензию на участок в Ольском районе площадью около 500 кв. км, потенциал которого оценивается в 8,9 млн тонн меди — это примерно десятая часть запасов меди в России.

Чем медь интересна инвесторам

По геологической структуре Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, который тянется от Владивостока до восточной оконечности Чукотского полуострова, схож с Андами, где находятся крупнейшие в мире месторождения меди, утверждают геологии из СВКНИИ ДВО РАН. В этот пояс попадают не только известные месторождения меди как Малмыж (Хабаровский край) и Песчанка (Чукотка), но и участки на Колыме.

«В Вилигинском кластере ещё в 1980 году открыто медно-порфировое месторождение Дегдэнрекэн (Пиритовый), в 1982 году после проведения геолого-разведочных работ его ресурсы меди были оценены в 4,1 млн тонн, а в 1989 г. они были списаны с баланса. Мы в 2019 году по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области определили в Вилигинском кластере 19 перспективных площадок примерно по 100 кв. км для проведения поисковых работ, в их числе Меренга и Хаханжа, расположенные на периферии месторождения Дегдэнрэкэн», — рассказала ОМ и.о. лаборатории петрологии, изотопной геохронологии и рудообразования СВКНИИ ДВО РАН Елена Колова. На территории перспективной площадки Меренга известны пункты минерализации молибдена, серебра, цинка и редкоземельных элементов, но прогнозных ресурсов, тем более запасов на данный момент нет, продолжает она. По словам Коловой, «для открытия медно-порфировых месторождений необходимы колоссальные объёмы бурения — десятки и сотни тысяч погонных метров, в зависимости от масштабов объекта, сложности его строения и сложности горных условий. Но прежде нужно провести поисковые работы.

Добыча меди считается выгодным бизнесом. Она активно используется в таких отраслях новой экономики, как производство электромобилей (аккумуляторах и полупроводниках) и возобновляемая энергетика. Спрос на медь в 2021—2022 гг. может расти на 5−6% в год, считают аналитики Уральской горно-металлургической компании. По прогнозам британской аналитической компании CRU, мировое потребление рафинированной меди в 2023 году превысит 26 млн тонн, что на 10% выше объемов 2018 года. По мнению Bank of America, к концу этого года цена за тонну меди может вырасти с сегодняшних $10 000 до $13 000, а к 2025 году — до $20 000.

Что известно о бизнесе Артёма Чайки

43-летний Артём Чайка — бизнесмен с широким кругом интересов — от добычи минералов до девелопмента. Ему принадлежит 75% в АО ПНК («Первой нерудной компании»), остальные 25% — у РЖД. В ПНК входят 18 щебёночных заводов, производящих щебень для РЖД, с выручкой в 2020 году в 15,8 млрд рублей. Ей также принадлежит 100% «Первой нерудной компании — Урал» с выручкой 3,5 млрд рублей.

По данным ФБК, в 2013 году вместе с бывшей женой заместителя генерального прокурора Геннадия Лопатина Артём Чайка приобрёл отель Pomegranate Wellness Spa в Греции.

В декабре 2019 года Артём Чайка вышел из капитала железнодорожного перевозчика «Модус-Транс» (выручка в 2019 г. — 77,7 млрд рублей), его доля в 10% теперь у миллиардера Андрея Бокарева. Через месяц после этой сделки отец Артёма Юрий Чайка перестал быть генеральным прокурором.

С тех пор Чайка расстался ещё с несколькими активами. В июне 2020 года он перестал был владельцем девелоперской компании «Три Эс Груп» (выручка вместе с «дочками» в 2020 г. — 3,9 млрд рублей). Связанная с ней «ООО «Три эс ритейл» должна строить, например, ТПУ на станции метро «Некрасовка». В июле 2020 г. Чайка перестал контролировать крупнейшего производителя соли — «Тыретский солерудник» (выручка в 2020 г. «1,8 млрд рублей), находящийся в Иркутской области, 90% акций компании перешли её гендиректору Андрею Святошенко.

В июле 2020 года жена Артёма Чайки Марина, прожившая с ним в браке 21 год, публично просила мужа о разводе, жалуясь, что он лишил её паспорта и грозился отобрать детей. «Этот редкий случай, когда с богатым человеком разводятся без всяких притязаний на имущество», — говорила тогда её адвокат.

Младший брат Артёма Чайки 32-летний Игорь также активно занимается бизнесом, ему принадлежит 60% в одном из крупнейших мусорных операторов страны — компании «Хартия» и другие активы.

Наталья Кузнецова