 

Иван Мельников отметил общность интересов России и Китая

01.06.2021, 16:46, Разное
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Лидеры России и Китая не раз говорили, что не строят блоков и военных союзов, напомнил парламентарий. “Но верно и то, что дорога к многополярному миру может быть проложена только через геополитическую кооперацию тех, кто на такой мир настроен. Тут нечего стесняться», — сказал Мельников в ходе выступления на Шестой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Мероприятие состоялось 1 июня и было приурочено к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Соглашение заложило основу для построения российско-китайских отношений нового типа.

Хотя Россия исторически тесно связана с Европой, последняя не самостоятельна в своих действиях, отметил депутат. Зависимость европейских стран от США усугубилась, констатировал первый зампред ГД.

«И Россия, и Китай в первую очередь думают о своем благополучии, своих национальных задачах, своих народах, защите своих границ и «красных линий», – сказал он.

В условиях навязанного однополярного мира сложно решать свои задачи в одиночку, считает депутат. Этого не даст сделать тот, кто претендует на гегемонию и исключительность, добавил законодатель.

Россия и Китай могут показать пример позитивной созидательной повестки, убежден Мельников. По его словам, в обеих странах есть огромное количество людей, которые организуют совместные мероприятия, популяризируют традиции и достижения РФ и КНР.

“Эта живая энергия – серьезнейшая подпитка для контактов на высоком уровне. Складывается абсолютно искреннее ощущение, что через все это — сближение людей, через общие проекты – можно преодолеть не только сложности языковой коммуникации, но и все остальные возможные препятствия», — заключил парламентарий.



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