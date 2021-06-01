Ксения Собчак, Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова с сыном и бабушкой и другие гости спецпоказа “Русских каникул”

Закрытый показ “Русских каникул” посетили Ксения Собчак, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Елена Летучая, Дарья Мельникова, Ульяна Сергеенко, Сергей Полунин, Елена Ильиных и многие другие. Особым гостем стала бабушка Натальи Водяновой Лариса Гавриловна.

После показа шоу состоялось обсуждение проекта, спикерами выступили Наталья с сыном Лукасом, шеф-редактор шоу Родион Чепель и Михаил Зыгарь.

Я открыла для себя Россию. Поэтому мне захотелось передать это чувство детям, – объяснила Наталья главную причину создания шоу.

“Русские каникулы” – это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделала путь через Кавказские горы, а затем отправилась на русский Север.

Ксения Собчак Ульяна Сергеенко Сергей Полунин и Елена Ильиных Кирилл Рихтер Ирина Безрукова и Наталья Водянова с бабушкой

Ларисой Гавриловной Юлия Савичева Алексей Боков и Марина Жигалова-Озкан Дарья Мельникова Милана Тюльпанова и Мария Погребняк Влад Лисовец Аврора Полина Киценко Наталья Максимова Лена Летучая Яна Рудковская Ирина Безрукова Ольга Бузова Лукас Портман Михаил Зыгарь