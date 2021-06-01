“Не для слабонервных”: россияне неоднозначно отреагировали на сериал “Обитель”

На телеканале “Россия” начали показывать сериал “Обитель”. Россияне, посмотрев первые серии, сразу начали делиться своими впечатлениями. Почему, несмотря на то что получилась весьма качественная работа, отзывы оказались неоднозначными?

Должна ли быть правда?

Многие зрители сводят свой отзыв к тому, что фильм получился как неплохая сказка. В нем нет исторической правды, есть неправдоподобные моменты. Но вот нужна ли она?

Действие сериала происходит в 1927 году в Соловецком лагере. И первое впечатление, что зритель попадает на курорт, а не в лагерь. Ведь в представлении обывателей это место, где выживали буквально чудом, это боль, страх, ужас. А тут люди спокойно ходят за ягодами в лес, покупают колбасу…

Может быть, так было в 27-м, до репрессий еще нужно было дожить… И все-таки происходящее на экране похоже на какую-то сказку, где Иван Царевич должен подвергнуться испытаниям, чтобы победить. Сериал тоже показывает становление главного героя, ведь и история именно об этом. А Соловецкий лагерь идет как бы фоном, декорацией.

Да и сами зеки в лагере не похожи на истощенных людей, у них вполне нормальная одежда. Такие мелочи бросаются в глаза.

Неоднозначность

Некоторые телезрители в своих отзывах писали, что не сразу решились посмотреть этот сериал, ведь тема достаточно неоднозначная. На режиссера возлагается большая ответственность во время съемок, ведь обязательно найдутся недовольные с обеих сторон. Поэтому очень важно максимально точно показать реально происходившие давно события. Так как этот сериал – экранизация произведения З. Прилепина, то и автор частично ответственен.

Сериал получился тяжелым, далеко не каждый сумеет досмотреть даже первую серию. Есть много страшных и неприятных для восприятия сцен. А красивая природа острова с архитектурой Соловецкого монастыря лишний раз вызывает разительный диссонанс с трагизмом событий, которые происходят.

События и актеры

В сериале речь идет о главном герое Артеме Горяинове, который попадает на этот остров по обвинению в непреднамеренном убийстве отца. Он честный парень, не умеет врать, поэтому у него очень быстро появляется много врагов на новом месте – и политические, и блатные.

Актер Евгений Ткачук очень точно воплотил этот образ. Ему можно поверить сразу. Артем получитлся человеком с внутренним стержнем, которые не согнется ни под какими обстоятельствами. Его можно только убить, но на колени он не встанет ни перед кем. Только благодаря таким людям и можно было одержать победу в той страшной войне.

В сериале снимались и другие хорошие актеры: Владимир Стеклов, Виктор Раков, Виктор Добронравов, Юрий Кузнецов, Сергей Безруков… В каждом образе – своя история, отлично прописан характер каждого персонажа.

Также получилась очень качественная съемка: были сделаны также и кадры немого кино, воспоминания персонажей в виде черно-белых вставок, добавили и документальные кадры. И все это получило гармоничное вплетение в основную историю.

После просмотра возникают двоякие чувства: в одной стороны, это какой-то бред революционного романтика, но с другой – в сериале есть некая изюминка.