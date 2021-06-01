Кроссовки и не только: с чем надевать строгий брючный костюм на улицу и в кафе

Костюм с брюками уместен не только в офисе. Этот предмет гардероба подходит и для неформальных мероприятий, например, для похода в кафе или прогулки по городу. Чтобы строгий комплект не смотрелся чересчур официально, разбавляйте его более демократичными вещами.

Бейсболка

Брючный комплект будет выглядеть менее строгим, если вы наденете бейсболку. Чтобы разбавить образ с серыми брюками и пиджаком, наденьте яркую голубую кепку.

Футболка со слоганом

Стильно смотрятся комплекты с футболками со слоганами. С помощью такой вещи вы выходите за рамки строгого офисного дресс-кода. Если вам не по душе надписи, обратите внимание на футболки с различными узорами.

Топ

Для неформальных выходов костюм можно комбинировать с топом. Сочетание открытого топа и объемного пиджака смотрится стильно и необычно. Образ можно дополнить как удобными кроссовками, так и стильными лодочками.

Объемные кроссовки

Брючные комплекты можно носить не только с лодочками и лаконичными ботинками. Разбавьте строгий ансамбль объемными кроссовками на толстой подошве. Удобно, практично, стильно!

Поясная сумка

Акцентировать талию можно с помощью не только ремня, но и поясной сумки. Не бойтесь сочетать принтованный комплект пижамного кроя и яркую поясную сумку. Ее не придется все время держать в руках – то что надо для вечеринки!