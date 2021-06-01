 

Модернизация «Горской» привлечет в Курортный район Петербурга туристов

01.06.2021, 16:10, Разное
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Компания «Мегалайн» в рамках ПМЭФ-2021 представит проект реновации зоны рядом со станцией «Горская». Локация превратится в точку притяжения гостей Северной столицы и поможет разгрузить туристические маршруты в городе. Проект компании Геннадия Корупятника может быть реализован на прибрежных территориях рядом с железнодорожной станцией «Горская». В планах строительство парка и музея, а также туристической и деловой зоны.

«Горская» расположена между двумя жилыми зонами – Кронштадтом и Сестрорецком. Сейчас в Кронштадте реализуется проект «Остров фортов». В совокупности с обновленной «Горской» две точки могут образовать новую туристическую экосистему, привлекающую внимание гостей Петербурга. Это позволит «разгрузить» центральную часть города, переполненную туристами в летний сезон.

Помимо туристической привлекательности, проект «Горская» от компании «Мегалайн» предоставит рабочие места жителям Сестрорецка. Таким образом получится снизить «маятниковую миграцию» людей, живущих в пригородах и работающих в Петербурге, что разгрузит город от пробок. Экспериментальная зона расположится вне черты исторического центра города, а значит не будет попадать под защиту «ЮНЕСКО», что позволит реализовать масштабный проект реновации. Концепт был разработан с учетом опыта европейских стран. По задумке авторов, он будет пользоваться популярностью в любое время года и в любую погоду.



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