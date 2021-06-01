Зеленский о Меркель: Я от нее ожидал большего

Перевод интервью приводит сайт главы Украинского государства.

Зеленскому напомнили о его встрече с сопредседателем немецкой партии “Союз 90 / Зеленые” Робертом Хабеком, которая состоялась 24 мая. Журналист отметил, что Хабек после визита в Украину предложил помочь Украине с оружием, но правительство Германии не поддержало эту идею и спросил, как глава Украинского государства относится к этой позиции Берлина.

“Во-первых, я хочу сказать, что Ангела Меркель много сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают – я не знаю”, – ответил Зеленский.

Он сказал, что Хабек – очень открытый и “мощный” человек. Это была не первая встреча президента Украины с немецким политиком.

“Я понимаю его, и я хочу, чтобы он понял меня, понял ситуацию в Украине. […] И я хотел показать ему, что происходит. И он понял меня, он понял, что “Северный поток – 2″ – это просто оружие, не экономическое, а политическое оружие, очень мощное”, – добавил Зеленский.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия выступает за строительство газопровода. “Газ, который еще не пошел по “Северному потоку – 2″, не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию”, – говорила Меркель в апреле 2021 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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