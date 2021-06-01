 

Из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога – Шахов

01.06.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Весь разрекламированный “рынок” газа – на практике оказался фикцией, карманной игрушкой олигархов. Правительство настояло, чтобы компании установили годовой тариф не в момент самой низкой стоимости закупки газа – летом, а в апреле, когда прогнозировать цены почти невозможно. В результате украинцы получили очередной рост тарифов”, – цитирует пресс-служба нардепа. 

Шахов подчеркнул, что защитить потребителей должно правительство, а цены можно снизить повышении собственной добычи газа, закупками необходимых объемов летом, сокращение цепочки поставщиков и обеспечение ее прозрачности.

“Такие тарифы на газ являются результатом того, что правительство даже не пытается обеспечить газом украинских бытовых потребителей по доступной цене. В Украине достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать себя газом собственной добычи. И только из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога. Правительство должно прекратить делать вид, что в Украине есть рынок газа и подумать не о самопиаре, а о людях, которые не способны оплачивать космические платежки”, – убежден политик.

Контекст:

25 апреля Газсбыты опубликовали годовой тариф на газ для населения, цена выросла до 7,88 – 13,5 гривны за м3.

Издание “Минфин” собрало информацию обо всех ценах. Самые высокие тарифы на газ – 13,5 грн – у компаний “Херсонская областная ЭК”, “Житомирская областная ЭК” и “Черновицкая областная ЭК”. Наименьшую фиксированную на год цену предложили: “Евода Трейд” – 7,88 грн, “Уманьгаз Сбыт”, “Черкассыгаз Сбыт” – 7,89 грн, “Нафтогаз Украины” – 7,96 грн, “Волыньэлектросбыт” и “Закарпатье Энергосбыт” – 7,98 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / На рынок выходит новый процессор Snapdragon 480 5G для недорогих смартфонов

02.05 / В смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 установят подэкранную камеру

27.11 / Общественники передали тесты на COVID жителям отдаленных территорий

13.11 / Бутина: Американцы будут пытаться влиять на информационную повестку в РФ перед выборами

25.03 / “Честно и прозрачно”. В КНУ прокомментировали выборы ректора, на которых победил Бугров

28.07 / «Золотая судья» отчислена из штата Краснодарского краевого суда

30.04 / В Германии указали на выигравшего от введения санкций против России

27.03 / В Госдуме заявили о «милитаристском психозе» на Украине

02.11 / Франция собралась запретить турецкие националистические организации

06.09 / Кулеба: Идея союзного государства Беларуси и Украины, которую высказывал Лукашенко, – это фантасмагория

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика