Из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога – Шахов

“Весь разрекламированный “рынок” газа – на практике оказался фикцией, карманной игрушкой олигархов. Правительство настояло, чтобы компании установили годовой тариф не в момент самой низкой стоимости закупки газа – летом, а в апреле, когда прогнозировать цены почти невозможно. В результате украинцы получили очередной рост тарифов”, – цитирует пресс-служба нардепа.

Шахов подчеркнул, что защитить потребителей должно правительство, а цены можно снизить повышении собственной добычи газа, закупками необходимых объемов летом, сокращение цепочки поставщиков и обеспечение ее прозрачности.

“Такие тарифы на газ являются результатом того, что правительство даже не пытается обеспечить газом украинских бытовых потребителей по доступной цене. В Украине достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать себя газом собственной добычи. И только из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога. Правительство должно прекратить делать вид, что в Украине есть рынок газа и подумать не о самопиаре, а о людях, которые не способны оплачивать космические платежки”, – убежден политик.

Контекст:

25 апреля Газсбыты опубликовали годовой тариф на газ для населения, цена выросла до 7,88 – 13,5 гривны за м3.

Издание “Минфин” собрало информацию обо всех ценах. Самые высокие тарифы на газ – 13,5 грн – у компаний “Херсонская областная ЭК”, “Житомирская областная ЭК” и “Черновицкая областная ЭК”. Наименьшую фиксированную на год цену предложили: “Евода Трейд” – 7,88 грн, “Уманьгаз Сбыт”, “Черкассыгаз Сбыт” – 7,89 грн, “Нафтогаз Украины” – 7,96 грн, “Волыньэлектросбыт” и “Закарпатье Энергосбыт” – 7,98 грн.

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