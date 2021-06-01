Турция изменила правила въезда для украинцев с 1 июня

Чтобы въехать в страну украинцам нужно иметь на выбор один из таких документов:

документ о вакцинации от COVID-19, завершенной не меньше, чем за 14 дней до приезда в страну;

документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев;

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до приезда.

Гражданам Украины, следующим транзитом через Турцию, указанные документы предъявлять не нужно. Билык сказал, что ждет подробную информацию от турецких властей в ближайшее время.

Контекст:

Турция с 15 мая принимала украинцев без предъявления результата ПЦР-теста, но нужно было заполнять электронную анкету. За 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны распечатать заполненную анкету или загрузить на смартфон или планшет и предъявить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Для въезда в Турцию украинцам не нужна виза в случае пребывания в стране до 90 дней.

С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун из-за ситуации с COVID-19 в дополнение к круглосуточному комендантскому часу. Власти говорили, что ограничения не касались туристов, которые приехали отдыхать в гостиницах.

В Турции с 31 мая решили ослабить карантинные ограничения, сообщило Hürriyet Daily News. В частности, комендантский час по всей стране вводят с 22.00 до 5.00 утра. Ресторанам и кафе разрешилит принимать гостей с определенными ограничениями с 7.00 до 21.00. Тренажерные залы откроются с 1 июня, кинотеатрам разрешат заполнять половину залов. Торговые центры работают с 7.00 до 21.00, но закрываются по воскресеньям.

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