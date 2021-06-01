 

19-летний Сасанчин рассказал, является ли причиной его женитьбы на 23-летней избраннице ее беременность

01.06.2021, 16:08, Новости дня
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“Не можем не спросить. Все-таки: 19 лет и 23. Вы пополнения случайно не ждете?” – спросил у Сасанчина и его невесты ведущий шоу “Твій день”. 

В ответ Сасанчин рассмеялся, а его невеста заявила, что они планирует еще немного пожить для себя.

“Вообще, как Бог даст. Все должно случиться в свое время”, – дополнил ее ответ артист.

Сасанчин также подчеркнул, что они еще не определились с датой регистрации брака.

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Дети”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся. 

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец говорил, что не спешит оформлять брак со своей избранницей Иванной, поскольку хочет к ней присмотреться. Тогда он также признался, что живет со своей девушкой в квартире, подаренной за победу на проекте, а работает вместе с Иванной кассирами в магазине.

30 мая артист сделал избраннице предложение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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