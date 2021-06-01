 

На Украине из-за ссылки на порносайт в школьном учебнике возбудили дело

01.06.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Офис генпрокурора Украины зарегистрировали уголовное производство по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс, сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

По ее словам, в учебниках по украинскому языку за 10 класс действительно выявлен факт ссылки на порносайт. Как отметила генпрокурор Украины, дети учатся по этому учебнику с 2018 года, передает РИА «Новости».

«Или это ошибка, или это был такой прикол – неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник… Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера», – сообщила Венедиктова.

Она подчеркнула, что работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.

Ранее сообщалось, что в учебнике украинского языка за 10-й класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт – вместо веб-страницы города Новомиргород ученики попадают на сайт с запрещенным содержанием.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Отсутствие Трампа в Twitter – «бесценный подарок» Байдену

11.09 / Разработчик вакцины от коронавируса рассказал о влиянии возраста на иммунный ответ

30.08 / Госсекретарь Помпео побеседовал по телефону с президентом Украины Зеленским

19.01 / Россия возобновила переговоры с зарубежными странами по ракетным двигателям

31.08 / В Белaруси заявили, что рабочих призывали к забастовкам “зарубежные партнеры”

13.08 / Казахстан объявил о поэтапном снятии ограничений по коронавирусу

09.03 / Тело убитого ребенка нашли в квартире в Москве

09.05 / Малиновский снова забил за “Аталанту”. Украинец стал вторым игроком матча в Серии А

20.02 / Пострадавшая от обрушения фабрика в Норильске продолжила работу в ограниченном режиме

28.06 / Пожар в жилом доме в Кировской области: площадь возгорания составляет 420 квадратов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика