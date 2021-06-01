На Украине из-за ссылки на порносайт в школьном учебнике возбудили дело

Офис генпрокурора Украины зарегистрировали уголовное производство по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс, сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

По ее словам, в учебниках по украинскому языку за 10 класс действительно выявлен факт ссылки на порносайт. Как отметила генпрокурор Украины, дети учатся по этому учебнику с 2018 года, передает РИА «Новости».

«Или это ошибка, или это был такой прикол – неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник… Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера», – сообщила Венедиктова.

Она подчеркнула, что работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.

Ранее сообщалось, что в учебнике украинского языка за 10-й класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт – вместо веб-страницы города Новомиргород ученики попадают на сайт с запрещенным содержанием.