 

Российский астроном допустил наличие жизни на Луне

01.06.2021, 15:52, Новости дня
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На глубине под лунной поверхностью могут существовать и развиваться микроорганизмы, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.

«На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества, такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте», – передает слова ученого РИА «Новости».

«Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же замечательная перспектива для экзобиологии», – добавил Сурдин в ходе научной конференции «Космос. Открытый разговор».

Ранее Сурдин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил перспективы создания пригодной для жизни атмосферы на Марсе.



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