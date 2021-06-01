 

Вандалы осквернили памятник «Матрос и солдат» в Севастополе

01.06.2021, 15:52, Новости дня
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Неизвестные разрисовали краской памятник «Матрос и солдат» в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

Памятник матросу и солдату высотой 40 метров находится на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне.

Ранее неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артеме Приморского края.



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